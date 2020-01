von Yvonne Würth

Die beiden FSJler Simon Zuckrigl und Adrian Fuhr reisten bereits am vergangenen Mittwochabend klimaneutral mit dem Zug von Stuttgart nach Stühlingen und trainierten am Donnerstag klassenweise mit den Schülern der Hohenlupfenschule die Grundlagen des Tischtennisspiels.

Spielerisch wurden Übungen für Gleichgewicht und Koordination trainiert. Auch wenn die kleinen weißen Bälle oft auf dem Boden landeten, hatten die Kinder doch ihren Spaß dabei. Simon Zuckrigl und Adrian Fuhr absolvieren derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Da sie selbst begeisterte Tischtennisspieler sind, bot sich dies für sie an. Im Raum Stuttgart betreuen sie bereits zehn Schulen/Vereine.

Hochkonzentriert geht es donnerstags die nächsten Wochen im Sportunterricht der Hohenlupfenschule zu. Denn im Rahmen der Kooperation Schule-Verein mit dem Landessportverband Baden-Württemberg erlernen sämtliche Grundschüler die Grundlagen des Tischtennis-Sports auf Initiative der Tischtennisfreunde Stühlingen. Im Bild sind Schüler der dritten Klasse zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

Jeweils donnerstags finden die Termine statt, insgesamt erhält jede Klasse zwei Doppelstunden gezieltes Tischtennis-Training. Der Sport um den kleinen weißen Ball hält fit, macht Spaß und ist bereits mit wenig Equipment nahezu überall möglich.

Sowohl zu zweit als auch in Gruppen gibt es Spielmöglichkeiten und die Schulkinder haben eine Menge Spaß dabei. Sportlehrerin Mary Würth ist begeistert, opfert dafür bereitwillig ihren Unterricht und ist Ansprechpartnerin für die beiden jungen Trainer: „Die Kooperation Schule-Verein ist eine sinnvolle Idee und für alle Sportvereine möglich, das kann ich nur empfehlen.“

Adrian Fuhr (links) und Simon Zuckrigl (rechts) sind FSJler aus Stuttgart und trainieren die nächsten Wochen immer donnerstags mit den Kindern der Hohenlupfenschule Stühlingen die Grundlagen für den Tischtennissport in der Stadthalle Stühlingen. Der Verein Tischtennisfreunde Stühlingen organisierte mit der Hohenlupfenschule Stühlingen und dem Landessportverband Baden-Württemberg das Kinder-Förder-Projekt. | Bild: Yvonne Würth

Die Vorsitzende Tatjana Lasarzick hat die Kooperation vor zehn Jahren initiiert. Die Liebe zum Tischtennissport und zum Verein wurde ihr quasi in die Wiege gelegt, da ihre Eltern Ilse und Raimund Brendle den Verein 1987 gegründet hatten.

Die Vorsitzende Tatjana Lasarzick setzt sich bereits seit 1999 für den Tischtennis-Sport ein. Seit einigen Jahren konnte sie über die Kooperation Schule-Verein den Sport als Breitensport allen Grundschülern zugänglich machen. | Bild: Tischtennisfreunde Stühlingen

Seit 1999 ist bei ihr zu Hause die „Geschäftsstelle“ der Tischtennis-Freunde: „Als Verein sehen wir uns als Schnittstelle zwischen Schule, Freizeit und Hobby. Wir bedienen mit unseren Angeboten sowohl die reinen Hobbyspieler als auch den ambitionierten Breitensportler. Die professionelle Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen, die individuelle Förderung und die Betreuung bei Verbandspielen und Turnieren waren und sind ein wichtiger Bestandteil unserer Vereinsarbeit. Wir haben es immer wieder geschafft, Jugendliche in unsere Erwachsenenteams zu integrieren. Wir sind davon überzeugt, dass ein Verein nur durch eine lebendige Jugendarbeit weiterbestehen kann. Dies ist nur durch einen großen Aufwand für alle Vereinsmitglieder, das Engagement unserer gut ausgebildeten Trainer und unserer aktiven Spieler möglich.“