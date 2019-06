Stühlingen vor 2 Stunden

Außenspiegel touchiert Motorradfahrer: Der Biker stürzt, der Autofahrer fährt weiter

Die Polizei sucht einen blauen Kleinwagen, der am Sonntag im Steinatal in einen Unfall mit einem Motorrad verwickelt gewesen sein soll. Laut Polizei hat der Außenspiegel des Autos den Biker berührt, so dass der Mann mit seiner Maschine stürzte. Das Motorrad wurde schwer beschädigt.