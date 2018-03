Stühlingen Augusta Roddewig aus Stühlingen setzt sich für ihr Heimatland Sierra Leone ein

Augusta Roddewig engagiert sich für ihr Heimatland Sierra Leone. Sie ist erst kürzlich von einem längeren Aufenthalt zurückgekehrt und möchte in ihren Dorf weiter Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Für ihr Projekt sucht sie noch Mitstreiter.

Stühlingen – Von einem längeren Aufenthalt in ihrem Heimatland Sierra Leone ist Augusta Roddewig, bepackt mit vielen Eindrücken, nach Stühlingen zurückgekehrt. In ihrem Dorf, weitab der Hauptstadt Freetown, fehlt es so gut wie an allem. Augusta Roddewigs Entschluss, tatkräftige Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, steht fest. Dazu braucht sie jedoch Unterstützung. Das Hilfsprojekt Mama Africa gibt es schon. In ihrem Dorf wurde auf dessen Initiative bereits ein Kindergarten gebaut. Die kinderreiche Bevölkerung ist sehr arm und lebt quasi von der Hand in den Mund. Die Hauptlast der Familienlasten tragen laut Augusta Roddewig die Frauen. Nach Diskussionen und Aufklärungsgesprächen seien inzwischen auch Männer bereit, mitanzupacken.

Es fehle jedoch das erforderliche Know-how, sowohl was Wissen als auch Gerätschaften anbetreffe. Ackerland stehe in größerem Umfang zur Verfügung, denn Augusta Roddewig möchte erreichen, dass die Dorfbewohner sich selbst helfen können, indem sie ihr Land bewirtschaften. Augusta Roddewig selbst hat zwar auch schon containerweise mit Sachspenden aus Deutschland geholfen. Das sei aber keine Lösung. Sie möchte, dass ihre Landsleute nicht auf Dauer auf fremde Hilfe angewiesen sind.

Sierre Leone ist laut Augusta Roddewig unglaublich fruchtbar. Es wächst praktisch alles, auch Wasser sei ausreichend vorhanden. Für ihr Vorhaben habe sie vom Bürgermeister des Dorfes ein großes Grundstück bekommen. Sie versucht auch, potenzielle auswanderungsbereite Männer von solchen Plänen abzuhalten. Sie will diesen vermitteln, dass in Europa die Verhältnisse beileibe nicht so sind, wie viele Afrikaner sich das vorstellen. Augusta Roddewig gehört einer Schicht an, auf die man hört. Aber sie kann ihren Plan nicht alleine schultern. Deshalb möchte sie hier in Deutschland ein Team aufbauen, das sie unterstützt.

Augusta Roddewig kann sich vorstellen, dass vielleicht das eine oder andere Teammitglied bereit wäre, einige Wochen oder Monate in ihrem Dorf zu verbringen um dort zu zeigen, wie man erfolgreich Ackerbau betreiben kann. In Sierra Leone wachsen viele Südfrüchte, Kakao, Kaffee, Reis, Bohnen und Kokospalmen. Das Land im Ganzen betrachtet hat Diamentenminen, die in ausländischer Hand sind und die eigenen Politiker seien traditionell korrupt. Die Beschneidung von Mädchen ist in Sierra Leone auch noch verbreitet. Mangelnde oder gar fehlende Bildung sei ein großes Problem. Kirchen unterstützen manche Projekte im Land.

Zur Person

Augusta Roddewig lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Sie spricht ausgezeichnet Deutsch und hat drei Kinder. Das älteste Kind lebt in Sierra Leone lebt, die beiden Jüngeren leben bei ihr in Deutschland. Augusta Roddewig möchte in Stühlingen bleiben und sucht Arbeit.