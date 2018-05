Stühlingen Auf dem Friedhof in Stühlingen gibt es jetzt gärtnergepflegte Grabfelder

Auf dem Friedhof in Stühlingen gibt es jetzt gärtnergepflegte Grabfelder

Eine neue Bestattungsart wird jetzt auf dem Stühlinger Friedhof angeboten. Die Pflege der sogenannten gärtnergepflegten Grabfelder übernimmt ein professioneller Gärtner. Die Bestattung kostet zwischen 2600 und 7375 Euro.

Ein neues, sogenanntes gärtnergepflegtes Grabfeld auf dem alten Stühlinger Friedhof wurde dieser Tage offiziell seiner Bestimmung übergeben und ökumenisch gesegnet. 2015, also noch in der Amtszeit von Isolde Schäfer, wurde das Vorhaben in Angriff genommen.

Bereits bei der Planung wurde den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung getragen. Nicht alle können oder wollen über Jahrzehnte hinweg das Grab der Angehörigen pflegen.

Gegen eine entsprechende Bezahlung kann man nun diese Pflege der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner anvertrauen. Im Fall Stühlingen übernimmt diese Arbeit die Gärtnerei Braun Wutöschingen. Der entsprechende Pflegevertrag wird mit der Genossenschaft mit Sitz Karlsruhe abgeschlossen, während der Grabkauf so wie bisher, über die Friedhofsverwaltung der Stadt Stühlingen läuft.

Derzeit gibt es auf badischen Friedhöfen etwa 400 gärtnergepflegte Grabfelder. Gemeinsam mit einem eigens zu diesem Zweck gebildeten Arbeitskreis wurde die Planung erarbeitet. Zeitgleich wurde auch der Vorplatz des Gefallenenehrenmales befestigt.

Die Kosten für einen Ginkobaum und eine Arbe übernahm das Offene Bürgerforum. Zwei Ruhebänke stammen aus dem Nachlass des 2017 verstorbenen Bürgers und OBS-Mitgliedes Karl Pieper.

Die Anlage auf dem alten Stühlinger Friedhof war kaum fertiggestellt, da wurde bereits die erste Verstorbene hier beigesetzt. An der Weihe beteiligten sich außer den Geistlichen, Pfarrer Michael Klotz und Diakon Marc Hönes, auch Architektin Marianne Würth, die Mitglieder des Arbeitskreises, Mitglieder des Offenen Bürgerforums, Projektleiter Dieter Oberist und Fabian Braun, Inhaber des Blumenhauses Braun.

Das kostet ein Grabfeld

Die Kosten für ein gärtnergepflegtes Grab über 25 Jahre hinweg bewegen sich zwischen 2600 und 7375 Euro: Eine Sargbestattung mit Blumen kostet 7375 Euro, eine Sargbestattung mit immergrüner Bepflanzung kostet 6300 Euro. Ein Urnengrab mit Blumen kostet 4700 Euro, eine immergrüne Bepflanzung 3150 Euro. Die Urnenbeisetzung am Baum immergrün kostet 2600 Euro. Grabmale in bestimmter Größe sind erlaubt.