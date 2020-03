von sk

ist nach einer erlebnisreichen Fahrt nach Leipzig und Berlin wieder gesund in der Heimat angekommen. Zwar musste das geplante Programm wegen der Corona-Krise reduziert werden, aber die Sehenswürdigkeiten der beiden Städte vermittelten bleibende Eindrücke bei den Jugendlichen. Neben Rundfahrten, Zoobesuch, East Side Gallery, Madame Tussaud‘s und Fototerminen an allen prägnanten Sehenswürdigkeiten in Leipzig und Berlin gehörte ein spontaner musikalischer Kurzauftritt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin zu den Höhepunkten der Reise. (Der Ausflug fand vor dem Inkrafttreten der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise statt)