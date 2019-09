Im Gespräch mit unserer Zeitung dämpft der Seelsorger allerdings allzu große Erwartungen, was seine Heilkünste durch Handauflegen betrifft: „Da werden einfach Segensgebete für individuelle Anliegen gesprochen“, so der Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen. Die Zusammenkunft im Zeichen des Erzengels Raphael habe nichts mit Esoterik zu tun und beiße sich auch nicht mit einer christlichen Haltung, so Pfarrer Klotz. Es handle sich vielmehr um ein kirchliches Ritual, wie es auch bei Wallfahrten stattfinde.

Dass am 22. September hunderte oder gar tausende Kranke nach Wangen pilgern werden, um Linderung zu suchen, ist übrigens eher unwahrscheinlich. Laut Pfarrer Klotz haben die 30 Plätze in der Kapelle bei früheren Veranstaltungen dieser Art völlig ausgereicht.

Raphael heißt aus dem Hebräischen übersetzt „Gott heilt“. Irritierend ist der Umstand, dass die „Heilungsmeditation„ nicht in einer Raphael-Kapelle stattfindet – das Wangener Kirchlein ist St. Wendelin geweiht – und dann auch noch nicht einmal am Namenstag des Erzengels. Denn am 22. September wird des Hl. Mauritius gedacht. Ob die Heilungs-Chancen für Gläubige am Gedenktag des Erzengels Raphael, genau eine Woche später, erheblich besser wären, kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit sagen.

Sicher ist aber, dass es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, die man am besten mit Humor nimmt. So habe ich mit besagtem Erzengel zwar den Vornamen gemein, bin aber seit meinem 23. Lebensjahr chronisch „krank“ (als insulin-pflichtiger Diabetiker lebe ich trotzdem gut). Ob nun Ironie des Schicksals oder nicht – für mich ist es kein Grund, auf den Erzengel oder seine irdischen Anhänger sauer zu sein. Lachen ist gesund und macht schön (flüstern mir Engelszungen).

