von sk

Laut Polizeiangaben wollte ein 34-Jähriger gegen 17.15 Uhr zwei Pkw und einen Lkw überholen. Beim Ausscheren habe er den hinter ihm schon überholenden Mercedes übersehen. Der 63-jährige Mercedes-Fahrer wich auf den Grünstreifen aus, konnte aber eine Kollision mit dem Audi nicht vermeiden. Verletzt wurde niemand; am Audi entstand Blechschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro, am Mercedes von mindestens 5000 Euro, so die Angaben der Polizei. Weil die beiden Unfallbeteiligten den Hergang ganz unterschiedlich schildern, hofft die Polizei (07751/8316-531) auf Zeugen zur Klärung.