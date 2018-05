Stühlingen-Grimmelshofen Arnfried Stich ist schon ein halbes Jahrhundert im Musikverein Grimmelshofen

Arnfried Stich ist bereits seit 50 Jahren aktives Mitglied im Musikverein Grimmelshofen. Vorsitzender Jürgen Kaiser lobt bei der Ehrung seine Verdienste.

Für 50 Jahre aktives Musizieren im Verein wurde Arnfried Stich beim Konzert des Musikvereins Grimmelshofen geehrt. Der Vorsitzende Jürgen Kaiser hielt eine Laudatio für dessen unermüdlichen Einsatz. Bereits 1968 trat Arnfried Stich der damaligen Feuerwehrkapelle Grimmelshofen bei. Helmut Held brachte ihm das Klarinette Spielen bei, heute spielt er Tenorsaxophon. Auch Bariton spielte er damals, da die volkstümliche Literatur dem entgegenkam.

Von 1987 bis 2003 hatte er den Taktstock übernommen, nachdem er die Dirigentenprüfung abgelegt hatte. Im Anschluss war er bis 2017 Vizedirigent. Gerne hatte er über den musikalischen Tellerrand geblickt und bei sämtlichen Ablegern mitgewirkt, an der Fasnet, bei den Flüeblickspatzen und der Oben-Ohne-Band, die bereits mehrfache Abschiedskonzerte gegeben hatte.

Mit Saxophon und Stimme hatte er mitgewirkt, war auch Vorsitzender und setzte sich stark für die Jugendausbildung ein: „Damals waren wir knapp über 20 Musiker. Heute über doppelt so viele, das ist dein Verdienst, dafür sind wir dir unendlich dankbar“, sagte Jürgen Kaiser. Sein Idealismus zum Verein zeigt sich auch in der Probenstatistik und in den Arbeitseinsätzen trotz der großen Entfernung zum Arbeitsplatz in Wangen im Allgäu.

Tochter Lena Stich konnte er ebenso zum Musizieren motivieren, sie spielt Klarinette und war acht Jahre lang Schriftführerin des Musikvereins Grimmelshofen. Der Jubilar erhielt zum Dank eine „all inclusive“ Wanderung mit dem Vorstand, die Musiker spielten ihm die Polka „Ein halbes Jahrhundert“ unter der Leitung des Vizedirigenten Ralf Burger. Das begeisterte Publikum klatschte die Polka im Takt mit.

Die Urkunde sowie die Ehrennadel des Verbands werden dem Jubilar bei der zentralen Ehrungsveranstaltung des Blasmusikverbandes Hochrhein im Herbst überreicht.