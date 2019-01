von Lucia van Kreuningen

Auf ein ereignisreiches Vereinsjahr konnten die Blumegger Landfrauen bei ihrer Hauptversammlung zurückblicken. Die Frauen hatten einen besonderen Grund, um zurückzublicken: sie konnten das 50-jährige Bestehen ihres Vereins feiern und taten dies an diesem Abend in sehr bescheidenem Rahmen.

Das Dreiergestirn des Vorstands konnte daher auch viele Gründungsmitglieder und auch aktive Frauen begrüßen, die seit vielen Jahren schon dabei sind. Der Rückblick, vorgetragen von Vorsitzender Rita Rendler, war sehr umfangreich und erinnerte neben den jährlichen Veranstaltungen, wie Besuch der Frauenfasnacht in Stühlingen oder der Pflumenschluckerfasnacht in Bonndorf, auch an die Wanderung am ersten Mai und das Blumenteppichlegen an Fronleichnam. Zudem waren die Frauen an einem zweitägigen Wandertag rund um das Bodenseegebiet und bei weiteren Ausflügen aktiv.

Was den Blumegger Landfrauen ganz besonders am Herzen liegt, ist, für alle Altersgruppen von 20 bis 80 Jahren etwas anzubieten. Dies ist nach Einschätzung des Vorstands im vergangenen Jahr gut gelungen. Vorsitzende Cornelia Müller resümierte: "Wir bieten etwas an, und ihr müsst etwas daraus machen, bei allen Programm-Vorschlägen gilt: wer kann, der kommt, und wer nicht kann, braucht sich nicht zu entschuldigen. Es ist uns immer eine Freude, wenn ihr euch mit Ideen und Vorschlägen einbringt und einfach mit anpackt, wenn es ums Aufbauen und Abbauen bei Veranstaltungen geht."

Eines hatten die Landfrauen im vergangenen Jahr nicht auf ihrer Liste, und das war die Ausrichtung des Senioren-Nachmittags. Wegen des enormen Aufwands für diese Veranstaltung bat Vorsitzende Cornelia Müller um neue Vorschläge. Gerade die jüngeren Senioren scheinen sich von Senioren-Nachmittagen nicht angesprochen zu fühlen: Bei der jüngsten Veranstaltung dieser Art waren nur 15 Besucher gekommen.

Einer ganz besonderen Aufgabe im Dorf werden sich die Blumegger Landfrauen im kommenden Jahr noch widmen. Die Erneuerung des Blumenbeets in der Dorfmitte steht noch an und die Planung kann in die Tat umgesetzt werden. Hierzu jedoch ist noch die Mithilfe von Fachkräften und dem Ortschaftsrat nötig. Auch werden die Blumegger Landfrauen zusammen mit den Landfrauen aus Schwaningen die Bezirksversammlung am 30. März in der Ehrenbachhalle in Weizen ausrichten. Der stellvertretende Ortsvorsteher Michael Duttlinger bedankte sich im Namen des Ortschaftsrates bei den Landfrauen für ihren Einsatz und überreichte zum 50-jährigen Jubiläum ein Geschenk.