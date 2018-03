Stühlingen Angebot des Schwarzwaldvereins verspricht viel Abwechslung für die Jugend

Der Schwarzwaldverein Stühlingen bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche in der Natur.

Auch für die Jugend wurde beim Schwarzwaldverein Stühlingen im Vorjahr viel unternommen. Dies kam bei der Hauptversammlung deutlich zutage. Nicht nur die Kooperation mit der Grundschule Weizen stand im Vordergrund, auch in der Schür und in der Natur gab es für die Jugendlichen viele Aktivitäten. Die Osterhasensuche, die Kletterpartien und das Bootsbauen machten richtig Spaß. Das Angebot soll es auch in diesem Jahr wieder geben. Die Vorstandsmitglieder würden sich allerdings über Personen freuen, die bereit sind, hier mitzuhelfen. Die Kletterkurse mit Helmut Burger von der Bergsteigergruppe Bonndorf im Schlüchttal beginnen am Donnerstag 12. April, danach wöchentlich je nach Teilnehmer. Anmeldung bei Jutta Binner-Schwarz, Telefon 07744/56 29. Im Rahmen des Jugendprogramms geht es bereits am Freitag, 13. April, auf Entdeckungen im Schinderwald. Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der Stadthalle und Wandertaugliche Kleidung und Getränke sollten mitgebracht werden. Am Samstag, 19. Mai, soll die Igelstation in Tiengen besucht werden, falls noch keine Igelbabys da sind gibt es einen neuen Termin. Am Samstag, 9. Juni, ist Treffpunkt um 15 Uhr in der Schür.

Dort geht es in der Ausstellung auf die Spuren von Hilmar Friedrich. Am Freitag, 15. Juni, gibt es eine Kräuterstunde im Schürgarten und am Samstag, 7. Juli, wartet wieder die Bootswerft im Untergeschoss der Schür. Am Samstag, 18. Juli, heißt es wieder junge Forscherinnen und Forscher aufgepasst beim Ökomobil an der Wutach beim Sto-Parkplatz. Beim Sommerferienprogramm im August ist der Schwarzwaldverein auch wieder dabei. Am Sonntag, 16. September, geht es mit dem Rad zur Sichelhänki in Grimmelshofen und am 21. September auf Bibertour in Eggingen. Neues aus dem Dachsbau gibt es am Freitag, 19. Oktober. Die vorweihnachtliche Wanderung findet am 4. Advent statt und anschließend wird in der Schür gefeiert. Ansprechpartner sind Antonia Kramer-Diem, Telefonnummer 07744/69 07 und Jutta Binner-Schwarz, 07744/56 29.

Mehr Informationen im Internet:http://www.jugend-im-schwarzwaldverein.de