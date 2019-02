von Yvonne Würth

Das Kunstatelier im Haus "Schwarzer Adler" am Eingang zur Stühlinger Altstadt mit Ausstellungen der jungen Malerin Sibel Aslanbay aus der Türkei wird sehr gut angenommen. Nun wird die aktuelle Ausstellung ergänzt durch Installationen von Pinar Polat. Die Studentin aus Kayseri ist im Abschlusssemester an der Universität von Kayseri und besuchte mit Kurator Ingo Nitzsche aus Stühlingen Kunsthäuser in Deutschland und der Schweiz.

Rucksäcke werden zum Sinnbild der Migration

"Ich sehe Kunst als ein Mittel, um ohne Worte Gefühle und Wahrnehmungen zu vermitteln", sagt die 31-jährige Türkin. So hat sie die Installation "Die Wanderung – die letzte Reise" als Zeichen für die Migration in ihrer Heimat erstellt: Was aus der Ferne wie eine Sammlung von Rucksäcken aussehen soll, entpuppt sich bei näherer Betrachtung wie eine Gebirgslandschaft mit Leitern, die bereits zum Teil abgebrochen sind. Dies soll an ihre Ahnen erinnern, die als Minderheit so lange aus der Heimat vertrieben wurden, bis sie in der Fremde gestorben sind.

"Das ist einmalig, dass Themen, die in der Türkei nicht so leicht thematisiert werden, von jungen Frauen aufgegriffen werden", freut sich Ingo Nitzsche. Pinar Polat hat sich auch dem Thema des Bienensterbens angenommen und Keramiken erstellt.

Die 1988 geborene Kunststudentin Pinar Polat hat auch eine Keramik zum Thema des Bienensterbens erstellt. | Bild: Ingo Nitzsche

Ingo Nitzsche ist freier Kurator und sieht sich als Ideengeber und Initiator. Er bereitet seit 25 Jahren Ausstellungen junger türkischer Künstler in ganz Deutschland und der Schweiz vor. Ihm liegt die künstlerische Vielfalt junger zeitgenössischer Türken am Herzen, die in Deutschland noch nicht erkannt wurde: "Wir nehmen die Türkei künstlerisch nicht wahr."

Interkultureller Austausch im Mittelpunkt

Im über 500 Jahre alten Haus "Schwarzer Adler", das Nitzsche vor einigen Jahren erworben hat, widmete er sich bereits der Interkultur, "als die Ministerien und die Kulturämter deutscher Großstädte diesen Begriff gerade neu zu prägen begannen.

Damit hat sich der Schwarze Adler früh den Inhalten gewidmet, die für eine gelungene und gesellschaftliche Integration unerlässlich sind, nämlich: Interkulturelles Interesse, Achtung und Respekt", sagt der Kurator. Was Nitzsche beim jüngsten Besuch in Kayseri in Zentralanatolien beeindruckte, ist vor allem die zeitgenössische Kunst der jungen Türkinnen, die sich auch mit gelungenen Videos auszudrücken vermögen. Kontakte zu angesehenen Künstlern in diversen Kulturhäusern führten zu Anfragen nach Werken von Pinar Polat.

Auch in Stühlingen wird einiges in Richtung deutsch-türkische Beziehungen getan. Über Sibel Aslanbay kam ein Kontakt zustande, der den Realschülern einen Einblick in die türkische Kunst vermittelt. Kunstlehrerin Christine Hirschbeck und die Kunstlehrerin im türkischen Bartin am American College nähern sich per Skype an, eine Deutschlehrerin dort sorgt für die Übersetzung. Es gibt auch Annäherungen zu weiteren Kontakten und Schulen, auch ist eine Art Vortragsreihe im Schwarzen Adler geplant.

Dafür möchte Ingo Nitzsche den Schwarzen Adler allerdings öffnen und sucht Interessierte, die Impulse geben. In Arbeit ist das interkulturelle und interdisziplinäre Buchprojekt mit Sibel Aslanbay, Ingo Nitzsche und Andreas Mahler, das alte Kulturbrücken zwischen Ost und West, zwischen Orient und Okzident auf anspruchsvollem Niveau wiederbeleben soll.