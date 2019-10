von Edelgard Bernauer

Was hat es mit dem Balbachschen Haus in der Stühlinger Altstadt an der Herrengasse auf sich? Relativ wenig ist darüber bekannt. Schon rein optisch hebt sich das dreigeschossige Gebäude von der Umgebungsbebauung ab. Auf einer kleinen Informationstafel weist ein komprimierter Text auf die Geschichte des Hauses hin.

Die Infotafel: Laut Chronik erwarb Michael Guot im 16. Jahrhundert das Balbachsche Haus, das damals aber noch nicht Balbach hieß. Später wurden die jeweiligen Schlossherren Besitzer des Gebäudes. | Bild: Edelgard Bernauer

Den Text hat die ehemalige Stühlingerin Regine Kemmerich verfasst, die später nach Freiburg zog. Sie interessierte sich stark für die Stühlinger Geschichte, insbesondere bezogen auf die Altstadt im Volksmund „Städtli“ genannt. Die Balbachs kamen durch die Pappenheimer nach Stühlingen. Lorenz Balbach wurde zum Obervogt bestellt. Er nahm also eine herausragende Stellung ein.

Die Ansicht: Das Balbachsche Haus aus Sicht der Herrengasse. | Bild: Edelgard Bernauer

Der frühere Bürgermeister, Ortschronist und spätere Ehrenbürger Jakob Limberger schrieb spürbar verärgert hinsichtlich seiner Forschungsergebnisse: „Anlässlich der 700-Jahrfeier 1962 wurde ein historisches Festspiel über den Obervogt Balbach aufgeführt. Verfasser des Spielplanes war ein Mann namens August Vetter. Entgegen der historischen Wahrheit wurden Obervogt Balbach und die mit seiner Person verbundenen Ereignisse unverzeihlich verfälscht dargestellt.“ Im damaligen Freilichtspiel wurde Lorenz Balbach zum bösen Mann stilisiert.

Das frühere Amtshaus an der Herrengasse wird im Volksmund bis heute „Balbachhaus“ genannt. Nicht zu verwechseln mit dem zwei Häuser weiter oben liegenden größeren Amtshaus das heute zum Gasthaus „Rebstock“ gehört. In alten Dokumenten findet man auch die Bezeichnungen „Balbach Gärten“, die bis etwa zum heutigen Loretokrankenhaus reichten, sowie die Bezeichnungen „Balbach Halde“, „Balbach Graben“ und „Balbach Hölzle“.

Das Balbach-Geschlecht stammt aus dem Hohenlohischen. Dort gibt es einen Ort namens Ober- und Unterbalbach. Erwähnt wird dieses Geschlecht in einer kirchlichen Urkunde erstmals 1260 nach Christus. Dort gibt oder gab es eine Gruppe von Menschen, die Balbach heißen und sich der Erforschung ihrer Vorfahren widmet. 1982 kamen diese Hobbyheimatforscher anlässlich ihres zweiten Sippentreffens auch nach Stühlingen. Ob es diese Gruppe heute noch gibt, ist nicht bekannt. Im Hohenlohischen mussten die Forschungen aufgegeben werden, weil das infrage kommende Kirchenarchiv 1945 vernichtet wurde.

Im Fürstlichen Privatarchiv Donaueschingen befindet sich ein Wappenbrief, adressiert an Lorenz Balbach. Im Rahmen vielfältiger Nachforschungen ist Jakob Limberger im Hauptstaatsarchiv und in der Landesbibliothek auf den Namen Lorenz Balbach gestoßen. Als Herkunftsort der Balbach wird eine Ortschaft namens Stein ausgewiesen. Das zweigeteilte Geschlecht Balbach ist früh ausgestorben. Vermutet wird, dass beide Adlige bei Kreuzzügen ums Leben kamen.

Die Stühlinger Altstadt Stühlingens erste urkundliche Erwähnung datiert auf 1120. Im Jahr 1262 wurde dem Ort das Stadtrecht verliehen. Besiedelt war die Gegend wohl schon im sechsten Jahrhundert, wie Grabungsfunde belegen. Die befestigte Stadt wurde 1499 im Schweizer Krieg gebrandschatzt. Das untere Stadttor brannte 1828 nieder. Das Obere Stadttor musste 1846 dem immer stärkeren Verkehrsaufkommen weichen. Die Herren von Küssenberg, die Grafen von Lupfen, die Pappenheimer und die Fürsten von Fürstenberg hatten über den Ort von 1172 bis 1806 das Sagen. 2012 verkauften die Fürstenberger das Schloss Hohenlupfen an den Landwirt Martin Stamm aus CH-Schleitheim.

Zurück in die Gegenwart: Seit einiger Zeit ist die Stühlingerin Monika Kaiser die alleinige Besitzerin des Balbachhauses. Ihrem Neffen Thomas hat sie lebenslängliches Wohnrecht eingeräumt. Wer das Haus vor dem Zweiten Weltkrieg bewohnte, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass sich im Haus von 1873 bis 1920 eine Brauerei mit Ausschank befand. Jedenfalls betrieb später dort Franz Büche in beengten Verhältnissen eine Landwirtschaft. Franz Büche war von 1946 bis 1949 auch Stühlinger Bürgermeister. Später erbauten die Büches auf den Schloßberg einen Aussiedlerhof.

Das Balbachsche Haus hatte zwei Eigentümer: Das Obergeschoss besaß die Familie Kaiser, der untere, größere Hausteil gehörte den Büches. Später wurde dieser Hausteil vermietet und noch später an die Familie Willuweit verkauft. Diese wiederum verließ Stühlingen, und so ging das Haus komplett in den Besitz von Monika Kaiser über. Letztere lebt aber den größten Teil des Jahres in Durlach bei Karlruhe. Eine große und zwei kleine Wohnungen sind vermietet. Der Ökonomieteil des Hauses wurde in den 60er Jahren abgerissen. Garagen wurden gebaut und so entstand eine unschöne Lücke in der Häuserzeile.