von Edelgard Bernauer

Was sich unsere Altvorderen dachten, als sie sich am steilen Südhang, unterhalb des Hohenlupfen niederließen, bleibt im Dunkeln. Jedenfalls war dies ein mutiges Unterfangen, denn die gesamte Altstadt ruht auf massiven Mauerbauten, die bis heute Jahrhunderte überdauerten und weiterhin überdauern werden. Das Schloss und der ehemalige Schlosshof ruhen auf zum Teil meterdicken Mauern, ebenso der Schürgarten, das Kloster, die alte Schule und der Loretoweg.

Den Kern der Altstadt schützen Mauern im oberen und unteren Bereich. Die Zinnmauern beiderseits der Durchgangsstraßen ziehen sich mit Unterbrechungen bis zum Kroneeck. Ohne technische Hilfen wurden die großen Quadersteine anno dazumal aufeinandergeschichtet. Manchmal wachsen aus den Fugen hübsche Pflanzenpolster. Besonders gut zu beobachten ist das unterhalb des Schürgartens und rund um die Nothelferkapelle.

Die mächtige Zinnmauer indes muss von Zeit zu Zeit von Brombeergestrüpp und anderem Wildwuchs befreit werden. Dort war in besonders heißen Jahreszeiten schon zu beobachten, dass sich auf den schmalen Steinvorsätzen Ringelnattern sonnten.

Selten Sanierungsarbeiten

Nur selten muss eine dieser vielen Mauern ausgebessert oder einsturzgefährdete Stellen saniert werden. Dies geschah in jüngerer Vergangenheit unterhalb des Hohenlupfen, an der Zinnmauer auf Höhe Schindergasse, beim Kloster und gegenüber des Hauses Pflanzl am oberen Stadtweg.

Als vor einigen Jahren die Mauer hinter der alten Schule repariert werden musste, verursachte dies einen behördlichen Aufwand sondergleichen: Gutachten waren für diese Maßnahme einzuholen, die zum Teil recht teuer waren.

Diese alten Mauern sind nicht nur ausgesprochen stabil, sie sehen auch richtig gut aus. Vor allem dann, wenn man sie mit den öden Betonmauern heutiger Zeit vergleicht. Das talseitige Mauerwerk des Hauses „Schwarzer Adler“ ist fünf Meter dick.

Aus heutiger Sicht wurde die gesamte Altstadt nach abenteuerlichen Richtlinien erbaut. Ob jeder Bauherr machen konnte was er wollte, sei mal dahingestellt. Jedenfalls wurde jeder Meter Boden ausgenutzt und es kam auch vor, dass ein Bauherr sein Haus exakt vor ein anderes Haus stellte. Leider sind keine Abbildungen von damals mehr vorhanden und können deshalb nur noch im Kopfkino alter Stühlinger abgerufen werden.