Stühlingen Alte Gemäuer schon in vielen Händen: Stühlinger Hohenlupfen im Wandel der Zeit

Cecil und Martin Stamm sind seit 2011 Besitzer des Hohenlupfen in Stühlingen. Sie stecken viel Arbeit in den Innen- und Außenbereich. Das Stühlinger Wahrzeichen war lange Zeit in den Händen des Adelsgeschlechts Fürstenberg.

Seit 2011 befindet sich der Stühlinger Hohenlupfen nicht mehr in blaublütigem Eigentum. Dort, wo zu Fronzeiten Bauern den Aufstand probten, ist nun ein Bauer Herr des einstigen Landgrafensitzes: Cecil und Martin Stamm aus Schleitheim, die nach der Devise handeln, dass "Eigentum verpflichtet!" und schon einiges an Instandsetzungsarbeiten am Hohenlupfen geleistet haben.

Cecil Stamm hat das Sagen, was das Innenleben und die Öffnung des Schlosses für die Öffentlichkeit betrifft, beispielsweise zu kulturellen Anlässen. Martin Stamm sorgt dafür, dass bauliche Schwachstellen ausgemerzt werden. Und da gab und gibt es viel zu tun. In eigener Regie hat der Schlossherr gemeinsam mit seinem Sohn und weiteren Helfern die massive südöstliche Schlossmauer wieder aufgemauert, die seit Jahren zusammengestürzt am Boden lag. "Das war ein Kraftakt", erinnert sich Martin Stamm.

Es wurde auch wieder zwei Infotafeln angebracht, auf denen alle bisherigen Schloss-Eigentümer sind: Nach dem Haus Fürstenberg findet man nun an vorerst letzter Stelle die Namen Cecile und Martin Stamm. Im Innenhof des Schlosses blühen jetzt ringsum Blumen, und das Innere des Schlosses ist so hergerichtet, dass Cecil Stamm immer wieder für Interessierte Führungen anbieten kann. Da kann man dann sehen, wo die letzten Fürstenberger geschlafen und sich gewaschen haben – nämlich ziemlich unglamourös. Die einstigen Kinderzimmer lassen ebenfalls jeglichen Prunk vermissen.

"Alles was einen gewissen Wert hatte, haben die Fürstenberger mitgenommen. Besonders verwundert waren wir, als wir auch die Schlosskapelle ausgeräumt vorfanden", so Martin Stamm. Dass die Kapelle wieder mit allem Notwendigen, wie einem Altar ausgestattet werden konnte, ist dem früheren Stühlinger Pfarrer Olaf Winter zu verdanken. Er sorgte dafür, dass das Inventar einer Kapelle, die von der Erzdiözese geschlossen wurde, auf den Hohenlupfen kam.

Schon von außen ist dem Schloss anzusehen, dass es die Jahrhunderte über immer wieder baulich stark verändert wurde. Mindestens vier Mal muss die Anlage erweitert worden sehen. Nach der Zerstörung durch die Eidgenossen im Jahr 1499 wurde die Burg notdürftig hergerichtet. Unter den Papenheimern erfolgte 1620 bis 1624 der Umbau zur heutigen Schlossanlage. Der älteste Teil ist der trutzige 45 Meter hohe Turm.

Nun ist zumindest sporadisch wieder Leben eingekehrt. Im Schloss wird geheiratet, finden Konzerte, Lesungen, Klassentreffen und private Feste statt. Was die zukünftige Nutzung anbetrifft, gibt es Ideen. "Wir sind für alles offen und gesprächsbereit", so Martin Stamm gegenüber unserer Zeitung. Es fand beispielsweise auch schon ein Gespräch mit Bürgermeister Joachim Burger statt. Man darf gespannt sein, was daraus wird. Schließlich haben nicht viele Kommunen so ein vielfach nutzbares Kleinod vor der Haustür. Die Stadt bezahlt seit Jahrzehnten die Kosten der Schlossbeleuchtung – jährlich rund 700 Euro – die den Hohenlupfen über das Obere Wutachtal auch nachts als unverwechselbares Wahrzeichen sichtbar macht.