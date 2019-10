von Thomas Güntert

„Ich freue mich wie ein kleines Kind auf das Konzert mit Lisa Stoll„, sagte der Ex-Klostertaler Bandleader Markus Wolfahrt, der am Samstag, 14. Dezember, um 17.30 Uhr in der Stadtkirche „Heilig Kreuz“ in Stühlingen ein „Alpynia“ Adventskonzert gibt. Als besonderer musikalischer Gast ist die bekannte Alphornsolistin Lisa Stoll aus Wilchingen im Schweizer Klettgau mit dabei.

Die Schweizer Alphornsolistin Lisa Stoll aus der Klettgauer Nachbargemeinde Wilchingen ist der musikalische Stargst beim Alpynia Adventskonzert von Markus Wolfahrt. | Bild: Patrick Stoll

„Ich habe noch nie jemanden gehört, der dermaßen liebevoll und emotional mit dem Alphorn umgehen kann“, sagte Wolfahrt, der mit Lisa Stoll vor fünf Jahren in der Wilchinger Bergkirche bereits ein gemeinsames „Alpynia“ Konzert gab. Seither hat sich bei den beiden Musikern einiges verändert. Die 23-jährige Lisa Stoll hat ihren Wohnsitz von der Klettgauer Nachbargemeinde Wilchingen nach Solothurn verlegt, wo sie im Rahmen ihrer Ausbildung zur Tourismusfachfrau als Praktikantin bei einer Konzertveranstaltungsfirma tätig ist.

Markus Wolfahrt ist vor dreieinhalb Jahren zum ersten Mal Vater geworden und gründete in diesem Jahr die Brass Band Alpin KG, mit der er zahlreiche Live- und Fernsehauftritte hatte. Wolfahrt bemerkte, dass er seit der Geburt seines Sohnes Felix viel gelassener lebt und die Adventskonzerte mit den besonderen Klangbildern als Ausgleich zur Partymusik der Alpin KG braucht.

Der ehemalige Klostertaler Bandleader Markus Wolfahrt lebt in Bregenz am Bodensee, wo er die grenzenlose Freiheit geniesst. | Bild: Thomas Güntert

Vor Auftritten in Kirchen verzichtet Wolfahrt bewusst auf Vorab-Besichtigung, weil er bei seinen Adventskonzerten eine ganz besondere Stimmung erleben will. „Wenn ich dann die Kirche mit meinem Flügelhorn betrete, spüre ich die Kraft der Menschen, von denen jeder eine Urpersönlichkeit ausstrahlt. Das vermischt sich in ein wunderbares Klangbild“, sagte der frühere „Klostertaler“-Musiker und fügt hinzu: „Dabei verspüre ich ein Glücksgefühl, das warm durch den Körper geht.

Zwischen den einzelnen Musikstücken erzählt Markus Wolfahrt den Besuchern auch immer wieder private Geschichten aus seinem Leben in den Bergen und am Bodensee.

Konzertkarten

Karten für das Alpynia-Konzert gibt es zum Preis von 20 Euro in der Stühlinger Hauptstraße bei Toto-Lotto Hamburger und der Metzgerei Gut (Abendkasse: 22 Euro). Kartenreservationen sind auch telefonisch unter 07745/70 58 oder per E-Mail (T.Guentert@gmx.de) möglich.