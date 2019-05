von Yvonne Würth

Ein reges Vereinsleben bilanzierten die Herbstzeitlosen Eberfingen in der Hauptversammlung im Gemeindesaal Eberfingen. Im Mai 2016 gegründet als Folgeverein des ehemaligen Altenwerks Eberfingen, sind bei den Ausfahrten durchschnittlich 30 Mitglieder dabei, insgesamt sind es aktuell 37 Aktive. Nach Gottesdienst und Kaffeerunde begrüßte die Vorsitzende Karin Teufel zum offiziellen Teil der gemütlichen Runde, im Anschluss gab es Abendessen.

Waldshut-Tiengen Im Krankenhaus Waldshut wird jetzt auch an der Wirbelsäule operiert Das könnte Sie auch interessieren

Schriftführerin Olga Löhle erinnerte an die vergangenen Termine. Monatliche Ausfahrten oder Veranstaltungen im Gemeindesaal halten die Mitglieder fit und aktiv. So erlebten sie bei einer Führung durch den Obsthof Hennes die Kirschernte hautnah mit. Eine entspannte Schiffahrt auf dem Titisee, eine Führung durch das Ski-Museum sowie das Müllmuseum Wallbach sorgten für viel Unterhaltung der rüstigen Senioren.

Ausblick auf Pfarrgemeinderatswahlen

Kassiererin Margot Groschinski konnte ein Plus bilanzieren. Denn an allen Ausflügen gab es eine Kostenbeteiligung der Mitglieder. Unterstützt wurde die Gruppe von Pfarrgemeinde und Bildungswerk, das Adventsfenster sowie spendenwillige Geehrte tatetn ein übriges für die schwarzen Zahlen im Kassenbuch. Pfarrer Karl-Michael Klotz war sehr aufgeschlossen und sorgte für eine lockere Atmosphäre, um dann dennoch einen Ausblick zu geben auf die Pfarrgemeinderatswahlen im Jahr 2020 und die Situation im Jahr 2025, in der vermutlich weniger Pfarrer als aktuell vertreten sein werden, da zu wenig junge Priester mehr nachkommen: „Das Ordinariat sagt, bis 2020/21 wollen wir was in der Schublade haben für den Fall, dass dann ein Pfarrer auf 40 Gemeinden kommt. Aber wir dürfen nicht so sehr auf die Strukturen schauen, mehr auf die Menschen. Da sind Sie dabei. Gehen wir`s an.“ Zur Tageswallfahrt in den Odenwald lud er herzlich ein : „Der Odenwald ist da, wo mein Herz hängt, meine Heimat und die Heimat meiner Vorfahren.“ Anmeldungen nimmt Heidi Blatter noch entgegen.

Blick auf das Programm

Die meisten Termine stehen fest: Am 21.Mai wird die Maiandacht im Kloster Ofteringen gefeiert, auch gibt es eine Führung. Am 18. Juni wird der Nachmittag im Café Weilers begangen oder es gibt einen Grillnachmittag. Der Ausflug am 26. Juli führt zum Testturm Rottweil mit Zeit zur freien Verfügung. Es wird mit dem Bus gefahren, der Besuch des Haus der Kristalle in Gietlingen mit Führung sowie das Gasthaus „Zur Scheune“ in Guttmadingen mit familiären Bindungen nach Eberfingen schließen sich an. Marlies Löhle überbrachte Grüße des Ortsvorstehers Wolfgang Löhle, ihr Gedicht „Nimm dir Zeit“ fand großen Anklang.