von Angela Böhrer

In der vollbesetzten Aula der Realschule konnten die Schülersprecher Annalena Ams und Marius Korhummel zahlreiche Ehrengäste, sowie 64 Klassenkameraden und deren Familien willkommen heißen. Sie erinnerten an schöne Erlebnisse ihrer Schulzeit an der Realschule, etwa die Abschlussfahrten nach Berlin und London aber auch an Konflikte, die sie auf ihrem Weg vom Kind zum Jugendlichen und weiter zum künftigen Erwachsenen durchstehen mussten. Dadurch sei, auch dank der beharrlichen Anstrengungen von Lehrern und Eltern, ein Gefühl für Toleranz innerhalb der Klassen entstanden, was die gemeinsame Zeit zu einer wichtigen Erfahrung machte. „Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich“, gaben die Schülersprecher den Zuhörern mit auf den Weg.

Die Rede wurde umrahmt vom Schulorchester, das mit anspruchsvollen Stücken wie „Havana“ und „Brown Eyed Girl“ einen Beweis seiner hohen Leistungsfähigkeit gab. Mit der Überraschungszugabe „Stand By Me“ verabschiedete sich das Orchester von seinem langjährigen AG-Leiter Bernhard Segl, der zu Schuljahresende in den Ruhestand geht.

Verantwortung und Pflichtbewusstsein

Schulleiter Felix Lehr hob in seiner Rede das Ziel der Realschule, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern ihre Absolventen auf dem Weg zu mündigen und verantwortungsvollen jungen Erwachsenen zu begleiten, hervor. Dass dies gelungen sei, zeige sich an Aktivitäten wie der Patenschaft mit den Fünftklässlern, die in den ersten Wochen des Ankommens und Orientierens von ihnen unterstützt worden sind sowie an den vielfältigen Aktionen der SMV. „Verantwortung umfasst die Tugenden Pflichtbewusstsein, Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Moral. Viele von Euch haben in ihrer Zeit an der Realschule Stühlingen diese wichtigen Eigenschaften verinnerlicht.“

„Wichtig sind Herzlichkeit und Humor“

Bürgermeister Joachim Burger begründete seine Freude, unter dem feiernden Jugendlichen sein zu können, damit, dass er selbst vor 38 Jahren an der gleichen Stelle stand und das Abschlusszeugnis in den Händen hielt. Er regte die Zuhörer dazu an, zu überlegen „Was ist Glück?“ Geld? Öffentliches Ansehen? Besitz? All das ist vergänglich. Wichtiger sind Herzlichkeit, Humor, Kontakt mit guten Freunden und Familie sowie der Bereitschaft, sich Aufgaben zu stellen. Werdet keine Glücksritter, sondern zufriedene Menschen“, gab er den Jugendlichen mit auf den Weg.

Lyrischer Rückblick auf sechs Jahre

Anja Thiel übermittelte die guten Wünsche des Elternbeirates. Sie hatte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht – sie ließ die sechs Jahre der Absolventen in Versform Revue passieren, wofür sie mit tosendem Beifall belohnt wurde. „Ein neuer Abschnitt im Leben wird beginnen, und für diesen wünsche ich Euch gutes Gelingen,“ waren die letzten Worte ihrer launigen Rede.

Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte die Schulband. Der krankheitsbedingten Ausfall der Sänger konnte durch Sabrina Blatter aufgefangen werden, die kurzfristig eingesprungen war. Die Zusammenarbeit klappte bestens, wie die Band mit „Sweet home Alabama“ bewies. Es folgte die heiß ersehnte Ausgabe der Zeugnisse und Preise durch Rektor Felix Lehr sowie die Klassenlehrer Julia Herzig, Gerd Wiesmann und Helena Lakke, bevor die Feier bei einem reichhaltigen Buffet, zubereitet von den Eltern der Neuntklässler, in einer lauen Sommernacht ausklang.