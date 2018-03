Stühlingen Abschlussball: Schüler der Realschule Stühlingen zeigen ihre Tanzkünste

Die Schüler der Realschule Stühlingen zeigen beim Abschlussball in der Egginger Gemeindehalle ihre Tanzkünste.

Stühlingen/Eggingen (luk) Was kann es für einen Teenager Schöneres geben, als schon in diesem jungen Alter einen Tanzabend in ausgewählter Gesellschaft. Wenn dazu noch ein abwechslungsreiches Programm ansteht und die Örtlichkeit festlich dekoriert die Gäste empfangen kann. So wurde der Abschlussball des Tanzkurses füre Schüler der Realschule Stühlingen wieder ein tolles Erlebnis. 30 Tanzpaare, allesamt Schüler der Realschule Stühlingen, hatten in den vergangenen Wochen unter der bewährten Leitung von Angela Böhrer, ehemaliger Englisch- und Französichlehrerin und Jörg Isele, Fachlehrer für Mathe und Technik Tanzschritte erarbeitet.

Dass die Mädels in schicken Kleidern, die Jungens im Anzug erschienen, machte die Sache so richtig vornehm. Auch wenn zu Beginn der großen Einleitungspolonaise die jungen Herzen noch etwas pochten und die kleinen, netten Blumensträußchen in den Händen zitterten, zeigten die jungen Tanzpaare auf dem Parkett gekonnte Tanzpässe. Sie drehten sich zu Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha, Disco Fox, Jive und einigen Bluesformationen. Dass der Tanzkurs mit dem anschließenden Abschlussball bei der Realschule schon eine lange Tradition hat, zeigte sich darin, dass die beiden Musiker Bernd Heydeck und Alexander Karle schon seit 35 Jahren den bewährten Sound dafür liefern. Doch das war längst noch nicht alles, auch die Eltern und Lehrer feierten mit und viele der Eltern konnten dabei feststellen, dass einstmals auch sie ihre ersten richtigen Tanzschritte im Tanzkurs der Realschule Stühlingen erlernt und im selben Saal, der Egginger Gemeindehalle ihren Abschlussball erleben durften.

Die Schüler bedankten sich mit Geschenken bei den beliebten Tanzlehrern und auch Konrektorin Barbara Berreth war nicht nur zum Zusehen gekommen, sondern bedankte sich im Namen der Realschule bei Lehrern und Schülern. Für fetzige Abwechslung sorgten die Rock’n Boogie Devils aus Tiengen und wer anschließend wollte, konnte den Tanz „the wanderer“ zusätzlich erlernen. Jedoch nicht nur die Tanzelefen waren auf der Tanzfläche zu finden, auch die Eltern zeigten ihren Sprösslingen, dass sie das Tanzen längst noch nicht verlernt haben.