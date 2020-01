von Juliane Kühnemund

Den 11. Juni 2019 bezeichnete Bürgermeister Christian Mauch beim Neujahrsempfang in Wutach als einen denkwürdigen Tag. Dies deshalb, weil an diesem Tag der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Wutach gestartet wurde. „Der Breitbandausbau ist zweifelsohne eines der wichtigsten Bauprojekte für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Gemeinde“, sagte Mauch und fügte an, dass die Glasfasertechnik die leistungsfähigste Verbindungstechnik sei, die es derzeit gibt, denn: „Schneller als Licht ist keine andere Signalübertragung.“

Noch vor Weihnachten seien die Tiefbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt fertig gestellt worden, so Mauch. Derzeit laufe die Kabelmontage auf Hochtouren. Spätestens bis im Sommer 2020 werden nach den Worten des Rathauschefs auch die Zuleitungen von Bonndorf und Stühlingen soweit fertig sein, dass das Wutacher Netz in Betrieb gehen kann.

Hoffnung auf viele Anschlüsse

Als Betreiber wird auch in Wutach die Firma Stiegeler tätig sein. Alle interessierten Anschlussnehmer werden dann rechtzeitig darüber informiert, ab wann Telefon-, Internet und Fernsehverträge mit Stiegeler abgeschlossen werden können. Bürgermeister Christian Mauch sagte abschließend: „Natürlich hoffen wir, dass möglichst viele auf das Bürgernetz umsteigen, damit die hohen Investitionskosten zumindest teilweise in die Gemeinde Wutach zurückfließen.“