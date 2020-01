von Juliane Kühnemund

Der Klimawandel mit enormer Hitze und extremer Trockenheit hat sich 2019 insbesondere in den Wäldern negativ bemerkbar gemacht. „Den Fichten war es zu heiß und zu trocken, dementsprechend hoch waren die Schäden durch den Borkenkäfer“, beschrieb Bürgermeister Christian Mauch beim Neujahrsempfang in Münchingen die Situation im kommunalen Forstbetrieb. 2020 können damit voraussichtlich keine Gewinne erzielt werden.

Blick auf 2020 Was die Borkenkäferschäden betrifft, sei Wutach im Vergleich zum Landkreis noch mit einem blauen Auge davongekommen, meinte Tristan Dellers. Nichtsdestotrotz sei es notwendig, die Käferproblematik im Auge zu behalten und befallene Fichten sofort zu ernten. In finanzieller Hinsicht gebe es daher große Unsicherheiten. Auch wenn Dellers glaubt, dass auf dem Frischholzmarkt die Preise wieder anziehen werden, gehe er für 2020 von einem negativen Ergebnis in Wutach aus. Der neue Förster rechnet mit einem Minus von 20.000 Euro.

„Der Wald ist stehend k.o.“ Dieser Aussage des Waldshuter Forstamtschefs Helge von Gilsa konnte sich Christian Mauch bei seinen Ausführungen nur anschließen. Der Borkenkäfer hielt die Forstleute auf Trab, die enormen Schadholzmengen sorgten zudem für einen Preisverfall am Holzmarkt. Parallel dazu galt es auch noch, große organisatorische Änderungen in die Wege zu leiten.

Denn das Land Baden-Württemberg hat mit Wirkung zum 1. Januar 2020 seine Forstverwaltung grundlegend umstrukturiert. Das bisherige Einheitsforstamt wurde aufgegeben. Neu ist auch, dass die Landkreise den körperschaftlichen und privaten Waldbesitzern künftig die forstliche Betreuung zu Gestehungskosten anbieten – sprich: Die Betreuungsleistungen werden deutlich teurer als bisher, sagte Bürgermeister Mauch.

Als Folge der Reform hat der Wutacher Gemeinderat beschlossen, die Revierbetreuung durch das Kreisforstamt künftig nicht mehr in Anspruch zu nehmen, sondern eigenes Personal einzusetzen, so wie es die Stadt Bonndorf mit Stadtförster Steffen Wolf bereits seit Jahren handhabt. Der Wutacher Forstrevierleiter Michael Eisele verlässt deshalb die Gemeinde Wutach. Eisele bleibt Beamter des Landkreises und ist ab sofort für den Wald der Stadt Stühlingen zuständig.

Beim Neujahrsempfang verabschiedete Bürgermeister Christian Mauch den engagierten Förster, der im Oktober 2012 nach Wutach gekommen war und „sieben Jahre lang einen tollen Job gemacht hat“, wie Mauch sagte. Die gute Arbeit habe sich auch in den finanziellen Ergebnissen im Wutacher Forstbetrieb widergespiegelt. In der siebenjährigen Amtszeit hat Eisele im Gemeindewald Wutach einen Reingewinn von rund 700.000 Euro erwirtschaftet. „Mit Michael Eisele geben wir einen sehr erfahrenen Forstmann an die Nachbarkommune Stühlingen ab“, sagte Christian Mauch. Er sprach dem scheidenden Förster ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit und das stets gute Miteinander aus. Ein Geschenk gab es ebenfalls zum Abschied.

Ein Nachfolger für Michael Eisele ist bereits im Amt. Im Oktober 2019 hat Tristan Dellers seine Arbeit in Wutach aufgenommen, im Januar will er mit seiner Partnerin auch nach Ewattingen ziehen. Den Wutacher Bürgern stellte sich Tristan Dellers beim Neujahrsempfang vor. Dellers ist 25 Jahre alt, er kommt aus dem Markgräflerland und ist dort auf dem elterlichen Hof aufgewachsen. Nach dem Abitur begann er 2013 eine Ausbildung zum Forstwirt, im Anschluss absolvierte er ein Studium der Forstwirtschaft an der Fachhochschule in Rottenburg.

Tristan Dellers ging in seinen Ausführungen auch auf die Auswirkungen der Forstneuorganisation auf die Gemeinde Wutach ein. Wie er erläuterte, gebe es künftig eine Trennung des alten Reviers Wutach in einen kommunalen und einen privaten Teil. Er, Dellers, sei zuständig für den Gemeindewald Wutach. Zuständig für die Anliegen der Privatwaldbesitzer sei künftig Falko Hirt, der auch im Raum Bonndorf tätig sein wird. Auch der Holzverkauf des Privatwaldes werde von Falko Hirt organisiert, vermarktet werde das Holz über die Waldgenossenschaft. Die Beförsterung des Privatwaldes müsse künftig kostendeckend sein, sei aber förderbar, gab Tristan Dellers bekannt.