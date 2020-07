von Yvonne Würth

Eine größere Baumaßnahme steht in Eberfingen an: Für 700.000 Euro sollen Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung durchgeführt werden. Davon sind mehrere Straßen betroffen. Außerdem wird es Straßenbauarbeiten geben. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurde beschlossen, diese in die Mittelanmeldung für den Haushalt 2021 mitaufzunehmen.

Dringend und umfassend sind Wasserleitung- und Kanalsanierung, Trockenlegung Kindergartenkeller, Parkplatz, Straßen, Gehweg und Beleuchtung: Mit dem Bauamt konnte Ortsvorsteher Wolfgang Löhle diese größere Baumaßnahme bereits abklären. 700.000 Euro sollen eingestellt werden für die Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung im Bereich Waldshuter Straße und Blumenweg/Kapellenstraße.

Damit einher gehen auch die Sanierung des Parkplatzes vor dem Gemeindesaal und die Trockenlegung des Kellers im Kindergartengebäude. Außerdem gibt es Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Bergstraße und Waldshuter Straße. Hinzu kommen Straßenbauarbeiten, eine Gehwegsanierung und ergänzende Straßenbeleuchtung in der Waldshuter Straße.

Ortsvorsteher Wolfgang Löhle erläuterte die Maßnahme ausführlich den Ortschaftsräten. Aufgrund der Dringlichkeit, des baulichen Umfangs und der voraussichtlichen Kostengröße der Maßnahme verzichtete der Ortschaftsrat auf weitere Mittelanmeldungen für die mittelfristige Finanzplanung.

Lediglich eine kleinere Maßnahme steht ebenfalls ganz oben mit Priorität 1 auf der Liste: Der Ortschaftsrat möchte gerne die Standsicherheit der Container verbessern, welche an der Bergstraße stehen. Mehrere Altglas- und Altkleidercontainer stehen dort auf unebenem Wiesengelände, die Pflege des Platzes wird erschwert. Die Räte schätzen, mit eintausend Euro für Materialkosten können sie den Stellplatz herrichten und befestigen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ berieten sich die Räte über eine mögliche Lösung der Entsorgung der Grünabfälle auf dem Eberfinger Friedhof. Im Laufe des Jahres soll ein Container aufgebaut werden, die Details werden vom Ortsvorsteher Wolfgang Löhle noch mit der Stadtverwaltung abgeklärt.