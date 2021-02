von sk

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr bei Grimmelshofen. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr demnach mit seinem Subaru von Grimmelshofen kommend in Richtung Stühlingen. Laut Polizeibericht beabsichtigte der Fahrer kurz nach der Abfahrt in Richtung Weizen, zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen.

Als er sich auf der Höhe des direkt vor ihm fahrende Renault befand, scherte dieser unvermittelt aus, um ebenfalls zu überholen. Der 65-jährige wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinunter und kollidierte mit einem Baum.

Am Subaru entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.