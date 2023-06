Stühlingen – In der Serie 50 Jahre Landkreis Waldshut stellen wir die Gemeinden und Städte vor. Heute: Die Stadt Stühlingen.

Im Zuge der Gemeindereform wurden die bis dahin selbständigen Gemeinden nach Stühlingen eingemeindet: Blumegg und Grimmelshofen 1973, Eberfingen, Mauchen und Schwaningen 1974 und Bettmaringen, Lausheim, Oberwangen, Unterwangen und Weizen 1975. Stühlingen hat 5611 Einwohner, die Fläche verteilt sich auf 93,2 Quadratkilometer im Oberen Wutachtal auf 450 bis 850 Höhenmeter. Bürgermeister seit 2017 ist Joachim Burger, das Rathaus ist in der Schlossstraße 9.

Stühlingen wurde 1262 erstmals als Stadt erwähnt in einer Urkunde von Graf Eberhard I. von Lupfen, ist anerkannter Luftkurort und Teil des Naturparks Südschwarzwald. Die Wutachschlucht bei Stühlingen ist Einstieg in den 118 Kilometer langen Schluchtensteig.

Jahrhundertprojekt Glasfaser

Als erste im Landkreis nahm Bürgermeisterin Isolde Schäfer (1993-2017) den Ausbau des Glasfasernetzes in die Hand mit dem Eigenbetrieb ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen). Das Jahrhundertprojekt mit Backbone- und Ortsbaunetzen wurde auf einer Länge von über 100 Kilometern im Ortsnetz Stühlingen und über 30 Kilometern als Backbone Netz des Landkreises von 2016 bis 2022 gebaut, darüber informiert Bürgermeister Joachim Burger. Investitionen wurden in Höhe von 14 Millionen Euro getätigt, an Förderungen gab es sieben Millionen Euro.

Einzigartiges

Die Hans-Carossa-Klinik ist als einzige psychosomatische Akutklinik im Kreis Waldshut im Bettenplan des Landes Baden-Württemberg aufgeführt. In Stühlingen gibt es zwei Schwimmbäder, die von Vereinen betrieben werden.

Die Kinderbetreuung in Stühlingen hat sich seit der „Gvätterlischuel“ 1881 gewaltig verändert, heute wird auf die Kinderbedürfnisse ebenso eingegangen, wie die Wünsche der berufstätigen Eltern nach verschiedenen Betreuungsformen.

Es gibt neben den Kindergärten in sechs Orten auch die Grundschule Weizen und die Hohenlupfenschule Stühlingen. Die Realschule Stühlingen setzt auf das sprachliche Profil in bilingualen Klassen, hält die deutsch-französische Freundschaft gemeinsam mit dem Partnerschaftskomitee Stühlingen-Belleme aufrecht und gewinnt in regelmäßigen Abständen Preise für die Schülerzeitung „Wutachexpress.“ Auch imkern, Schach spielen, Musikmachen im Orchester und der Schulband sowie „Jung trifft Alt“ in Kooperation mit dem Pflegeheim Brunnenwiesen Stühlingen sind möglich.

Besonders engagieren sich die Vereine in Stühlingen, darunter der JA-Verein Mauchen attraktives Dorfleben, der seine Nachbarschaftshilfe und weitere Projekte bereits seit über zehn Jahren in sieben Gemeinden betreibt und zum Vorbild für ähnliche Vereine im Landkreis wurde.

Aktuelle Themen

Stühlingen rüstet sich für die Energiewende mit Photovoltaikanlagen bei Weizen, Windenergie zwischen Bettmaringen und Mauchen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die Firma Sto plant ein neues Investitionszentrum an der B¦314 in Stühlingen-Weizen, im Gewerbegebiet Sulzfeld gibt es an Neuansiedlungen seit 2019 die LOG-Spedition, Demag, DHL/Post, Dietsche Reisen, Bauunternehmen Schanz, geplant sind ein Schulungszentrum für Rettungskräfte und ein Maschinenbaubetrieb. Wenn es nach den Plänen des Landkreis Waldshut und der Bahnbetriebe Blumberg geht, sollen zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2023 wieder Personenzüge im Zweistunden-Takt zwischen Waldshut und Stühlingen verkehren, ab 2027 elektrisch.