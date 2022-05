Stühlingen/Lausheim – Es hört sich an, wie der amerikanische Traum und doch wurde er in Stühlingen-Lausheim wahr: Manfred Engel kann nach Gründung der Firma Engel-Land- und Forsttechnik auf ein erfolgreiches Arbeitsleben blicken. Heute führt er den Betrieb in zweiter Generation mit Sohn Torsten Engel. Mittlerweile sind 15 Mitarbeiter beschäftigt und kann stolz auf 50 Jahre Deutz-Fahr und Stihl Vertretung zurückblicken.

Schon als Kind träumte Manfred Engel, sich eines Tages selbstständig zu machen. Als ältester Sohn sollte er zunächst die elterliche Landwirtschaft übernehmen. Seit Jugend werkelte er in einer kleinen Werkstatt zu Hause, was ihn dazu bewog, den Beruf des Schmiedes beim Autohaus Amann in Bonndorf-Wellendingen zu erlernen.

Acht Jahre arbeitete er beim Ausbildungsbetrieb, ehe er die Selbstständigkeit verwirklichte. „Es waren sehr harte Jahre“, erinnert sich heute Seniorchef Manfred Engel. Von 1971 bis 1972 besuchte er die Meisterschule in Breisach. Mit Johann Vogelbacher, der einen Einmannbetrieb unterhielt, gründete er die Firma Engel und Vogelbacher in den Sparten Fahrzeuge und Landmaschinen. Es wurden Landmaschinen, Autos und auch kleinere Forstgeräte verkauft, sowie außerdem Reparaturen an den Fahrzeugen und Maschinen erledigt. 1972 ließ Engel und Vogelbacher eine neue Werkstatt und ein neues Büro errichten.

Ehefrau Monika Engel und Bruder Bernhard Engel unterstützten von Beginn an das Unternehmen und gehören bis heute zum Team.

1973 wurden die ersten Lieferverträge mit Deutz-Fahr und Stihl unterzeichnet. Ein Glücksfall war außerdem der Besuch der Agritechnica, einer weltweit führenden internationale Fachmesse in Frankfurt, als man Kontakt zum Hersteller der Seilwinde Taju aufnehmen konnte. Manfred Engel erinnert sich: „Das begeisterte uns so, dass wir uns um einen Vertreter-Vertrag bemühten, was beinhaltete, Importeur für Baden-Württemberg zu werden.“ Der Bereich habe man kontinuierlich ausgebaut, was auch Erfolg einbrachte.

Zum 31. Dezember 1989 trennten sich die Firmeninhaber. Fortan firmiert der Betrieb unter „Engel-Land- und Forsttechnik“. In den folgenden Jahren vertrieb das Unternehmen erfolgreich Autos von Daihatsu und später von Kia.