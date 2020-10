von Yvonne Würth

Wichtige Informationen aus dem Stiftungsrat gab es bei der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Stühlingen-Eggingen, die im Konradsaal stattfand.

Nachwahlen

In der vorigen Sitzung wurde kein Stellvertreter des Stiftungsrats-Vorsitzenden gewählt, dies wurde nun nachgeholt. Alle neun anwesenden Pfarrgemeinderäte hatten für Dieter Rendler (Eberfingen) gestimmt. Vorgeschlagen wurde er vom Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Karl-Michael Klotz, der betonte: „Dieter Rendler ist stets präsent und kennt sich fachlich aus; zudem ist er bereits als Sicherheitsbeauftragter aktiv.“ Außerdem wurde für Stiftungsrätin Silvia Hotz (Wangen) Ersatz gesucht. Die Wahl fiel auf Rainer Kaiser (Wangen). Stiftungsräte sind generell ehrenamtlich tätig. „Im Stiftungsrat werden Themen wie die Begleitung von Bauprojekten behandelt, sowie wichtige Fragen aus dem Haushalt. Es ist eine große Seelsorgeeinheit, jeder Stiftungsrat bestimmt über Dinge, die finanziert/gebaut werden und stimmt dies dann mit dem Gemeindeteam vor Ort ab“, erläuterte Pfarrer Klotz auf Anfrage der Räte.

Baumaßnahmen

Ein Heizungs-Verbund von Konradsaal und der benachbarten Katholischen Verrechnungsstelle soll in den nächsten Jahren gebaut werden, um die aktuellen Zuschüsse noch geltend machen zu können. Dafür wird eine Vorplanung erstellt.

Eine weitere Sanierungs-Maßnahme steht beim Konradsaal an: die Außenwände des alten Teiles sollen saniert werden. Zuvor muss der Putz vom Boden bis in 1,5 Meter Höhe abgeschlagen werden, damit die Wand trocknen kann.

Zuschüsse sollen höher fließen

Nach der Besichtigung des erzbischöflichen Bauamtes soll die Innensanierung der Kirche Blumegg mit neuer Elektro- und Heizungsanlage erfolgen, sowie der zweite Bauabschnitt der Kirche Grimmelshofen mit dem Drehen der Fenster, da diese vor Jahren falsch eingebaut wurden. Der Zuschuss des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg beträgt generell 33 Prozent, doch hierfür wurde ein höherer Zuschuss beantragt. Die denkmalrechtliche Genehmigung für die Figuren in der Kapelle Eberfingen wurde beantragt, welche durch die bereits eingegangenen Spenden in Höhe von etwa 20 000 Euro saniert werden sollen.

Taufstein versetzt

In der Kirche St. Gallus Eggingen wurde der Taufstein von hinten nach vorne versetzt, wodurch jetzt zwei Familien gleichzeitig und auf Abstand die Taufe feiern können. Sobald die Finanzierung vorliegt, sollen zwei Bankreihen entfernt werden, um so mehr Platz vor dem Altarraum zu schaffen.

Spenden für Kinder-Projekt

Spenden in Höhe von 4 500 Euro von der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz wurden im Haushalt verbucht und kommen der Kinderspeisung von Pfarrer André Ndongo in Kamerun zugute. Der engagierte Seelsorger ist seit Jahren in Eggingen und Stühlingen als Urlaubsvertretung präsent.

Bezirkskantor Koch hat der Kirchengemeinde abgeraten, das private Geschenk einer Orgel für Oberwangen anzunehmen, da das Instrument für den Raum der St. Michaelskirche zu klein ist und die Kosten für Umbau/Einbau in keinem Verhältnis zur Leistung des Instrumentes stünden.