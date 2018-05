Stühlingen 30 Jahre Stühlinger Frühling: Wie die Vision in die Wirklichkeit transportiert wurde

30 Jahre Stühlinger Frühling: Wie die Vision in die Wirklichkeit transportiert wurde

Beim Empfang zum 30. Stühlinger Frühling gehen die Redner auf die Bedeutung des Stühlinger Frühlings für die Stadt ein und loben das Engagement des Handels- und Gewerbevereins. Vor allem mit Blick auf den Online-Handel haben die Gewerbetreibenden vor Ort eine wichtige Bedeutung.

Der Stühlinger Frühling wurde vor 30 Jahren das erste Mal von dem zwei Jahre zuvor gegründeten Handel- und Gewerbeverein Stühlingen (HGV) eingeführt. Aus diesem Anlass fand in der Sparkasse Stühlingen ein Empfang mit geladenen Gästen satt.

Neben dem Stühlinger Frühling veranstaltet der HGV den Stühlinger Herbst, der in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet. Als dritter fester Termin in den Jahresreigen gehört der Weihnachtsmarkt. Der bewährte Stühlinger Gulden wurde im Dezember 2014 eingeführt, D-Mark-Wochen (mit Möglichkeit zur Einlösung der nicht mehr gültigen Währung) gab es im September 2010.

Georg Riesterer, Mitglied des zweiköpfigen Vorstandes der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, Bürgermeister Joachim Burger und der HGV-Vorsitzende Reinhard Schmitt gingen auf die Bedeutung des Stühlinger Frühlings für die Stadt ein. Sparkassen-Vorstandsmitglied Georg Riesterer erinnerte daran, was sich in den vergangenen 30 Jahren alles verändert hat, unter anderem gab es noch kein Internet.

Im Vergleich zu einer großen amerikanischen Computerfirma, die nur ein zehntausendstel an Steuern zahlt, kommen die Einkäufe, die im Handel vor Ort getätigt werden, allen zu Gute: "Hier müssen wir investieren, dann geht's uns allen gut." Sein Dank galt dem HGV Stühlingen: "Ihr macht einen tollen Job."

Bürgermeister Joachim Burger umschrieb die beiden Begriffe Handel und Gewerbe: "Der HGV tut etwas, um das Wirtschaftsleben voranzubringen." Die Ansiedlung der Märkte, das Gewerbegebiet Sulzfeld, das Beschilderungskonzept für Ortsfremde, alles wurde vom HGV unterstützt. Gemeinsam profitieren die Händler von Aktionen wie dem Stühlinger Frühling.

"Wir von der Stadt können nur appellieren: Kaufen Sie in der Stadt ein!" Im Internet könne zwar einfach und schnell bestellt werden, doch diese Firmen zahlen weder Steuern noch bieten sie Arbeitsplätze. Besonders lobenswerte Erwähnung fand er für den Vorstand, der sehr harmonisch zusammenarbeitet.

Reinhard Schmitt, seit 2010 HGV-Vorsitzender, freute sich über das besondere Geschenk der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, den Empfang samt Catering auszurichten und die Räume zur Verfügung zu stellen. Er hatte die Vision zum Stühlinger Frühling mitgebracht, die in den 80er Jahren beim HGV entstanden ist: "Der Stühlinger Frühling muss jedes Jahr die führende Erlebnisveranstaltung von Gewerbetreibenden im Wutachtal werden. Wir tun, was andere nicht tun. Angenehm anders zu sein, als alle anderen."

Bereits frühzeitig wurde an diesem langfristig angelegten Konzept gearbeitet. Dass es in diesem Jahr besonders eng auf der Straße ist aufgrund der vielen Anmeldungen, freut ihn ganz besonders: "Macht weiter so!"

Dass dieses Ziel erreicht wurde, findet auch Sparkassen-Marketingleiter Dieter Köpfler, der den Jubiläumsempfang ausgerichtet hatte: "Der Stühlinger Frühling ist eine Leistungsschau mit Eventcharakter und wird jedes Jahr zweitägig durchgeführt, das ist eine besondere Leistung des HGV."