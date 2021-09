Vom Standort Lausheim aus umfasst das Einzugsgebiet 50 Kilometer. Hauptsächlich ist Heitzmann & Wenzel GmbH im südlichen Kreisgebiet Waldshut-Tiengen im Einsatz. Darüber hinaus realisierten die Bauexperten den Spitalplatz in Bräunlingen, waren in der Kalkofenstraße in Villingen zugange und gaben Hofplätzen ein neues Aussehen. Außerdem gehörten Außenanlagen in den umliegenden Gemeinden zu den Aufträgen.

Die ersten 15 Jahre war der Bereitschaftsdienst Holger Wenzel vorbehalten. Seit zehn Jahren hat diese Aufgabe Sohn Sven Wenzel übernommen. Dieser sieht die Stärken im Leitungsbau, also in Wasser/Strom/Glasfaser. „Wir machen auch im Tiefbau alle Variationen.

„Früher gab es viele Rohrbrüche zu beheben. Nacht und Wochenendeinsätze wären also keine Seltenheit. Das heißt eine 24-Stunden-Bereitschaft in 365 Tagen“, erinnert sich Holger Wenzel zu den Anfängen vor 25 Jahren. Das ist bis heute auch geblieben. Denn nach wie vor arbeitet das Unternehmen viel für die Stadtwerke Waldshut-Tiengen. Seit 2017 und 2018 gehören die Badenova und der Energiedienst ebenso zu den Auftraggebern.

Stühlingen-Lausheim/Waldshut-Tiengen (roh) Beständigkeit und Weitsicht sind die Merkmale des Bauunternehmens Heitzmann & Wenzel GmbH mit Sitz im Stühlinger Stadtteil Lausheim. Zum 25-Jährigen Bestehen des Tief- und Hochbauers bietet sich ein Rückblick in die Firmengeschichte gut an.

Mittlerweile sind Vater Holger Wenzel und Sohn Sven Wenzel gleichwertige Geschäftsführer. Alles begann, als Holger Wenzel, gelernter Maurermeister und Bautechniker und seine damalige Frau, Gerlinde Wenzel, in die Tiefbaufirma Heitzmann aus Hürrlingen (Ühlingen-Birkendorf) 1996 eintraten. Noch im selben Jahr übernahmen sie mit fünf Arbeitern das Geschäft. Die ersten Jahre arbeitete das Unternehmen überwiegend für die Stadtwerke Waldshut im Tiefbaubereich. Der Bauhof war von 1996 bis 2001 in Dogern im Gewerbegebiet „In der Bleiche“ etabliert.

Im Jahr 2000 wurde im „Kaitle“ in Tiengen 2000 ein Grundstück gekauft, auf das die heutige Betriebshalle gebaut wurde. „Das entpuppte sich als Glücksfall. Denn damit sind wir zentral im Einzugsgebiet, was eine gewisse Nähe bringt“, sagt der Seniorchef. Nach und nach ergab sich eine Fuhrpark-Erweiterung. In den Jahren von 2001 bis 2010 wurde das Geschäftsfeld auf Außenanlagen und Gartenbereich erweitert. Durch Wachstum im Raum Stühlingen, geprägt von Vergrößerung und Erweiterung des Auftragsgebietes, wurde am Hauptsitz in Lausheim ein zusätzlicher Bauhof 2011 gebaut.

2005 stieß Sven Wenzel, Jahrgang 1987, zum Familienunternehmen. Nach seiner Ausbildung bei der Firma Langenbacher absolvierte er zwischen 2005/2006 eine Ausbildung zum Straßenbaumeister in Dortmund und qualifizierte sich damit als Ausbilder. Denn als zweites Standbein durch Kauf der Bonndorfer Firma Hirschbeck Hochbau GmbH mit Übernahme weiterer 15 Beschäftigten war eine Verlagerung vorprogrammiert.

2016 verließ Gerlinde Wenzel das Unternehmen und ihr Sohn Sven Wenzel wurde Mitinhaber. Er rückte bis 2020 zum gleichberechtigten Partner seines Vaters Holger Wenzel nach.

Infos im Internet:

http://www.heitzmann-wenzel.de