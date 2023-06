Die JuCo Stühlingen hat alle Jugendlichen aus Stühlingen zu einem Ausflug in den Skills Park nach Winterthur eingeladen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Die begrenzten Sitzplätze seien schnell vergeben gewesen, so dass drei Mitarbeiter der Stadt am Samstagvormittag mit 19 Jugendlichen nach Winterthur starten konnten.

Gemeinsam verbrachten die Jugendlichen einen Nachmittag im Skills Park. „Den glücklichen Gesichtern und dem Feedback zufolge hatten alle einen richtig tollen Tag“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Der Ausflug soll in naher Zukunft wiederholt werden.

Die JuCo Stühlingen ist bisher eine kleine Gruppe an Jugendlichen, die durch die offene Jugendarbeit entstanden ist und unter der Obhut der Stadt Stühlingen steht. Die Türen der JuCo Stühlingen stehen für alle Jugendlichen aus der Gemeinde Stühlingen offen.

Einladung zum Gruppenabend

Aktuell wird ein betreuter Gruppenabend pro der Woche angeboten, an dem sich die Jugendlichen im JuCo in Stühlingen beim Schulzentrum treffen. Dort verbringen sie gemeinsam Zeit und planen Ausflüge oder Veranstaltungen. Wer vorbeischauen möchte, ist jederzeit willkommen. Mehr Infos gibt es bei Melanie Preiser vom Bürgerservice unter Telefon 07744 5320.