von Juliane Kühnemund

Wutach – Der Startschuss ist gefallen. Mit dem ersten symbolischen Spatenstich haben am Mittwoch die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Bodenrücken“ in Ewattingen begonnen. Auf dem rund 1,6 Hektar großen Areal sollen insgesamt 20 Bauplätze entstehen. Im ersten Bauabschnitt sollen 12 Baugrundstücke erschlossen werden.

Erfreulicher Anlass für Gemeinde

Bürgermeister Christian Mauch sprach beim ersten Spatenstich von einem erfreulichen Anlass, erhofft er sich durch das Neubaugebiet doch neue Impulse für die Gemeinde. „Es war ein langer Weg, bis alle bürokratischen Hürden genommen werden konnten, aber jetzt geht es los“, freute sich der Rathauschef, der hinzufügte, dass die Kommune in Ewattingen keinen einzigen freien Bauplatz mehr habe, die Nachfrage nach Bauland aber groß sei. Wie Mauch weiter informierte, sei vorgesehen, insbesondere jungen ortsansässigen Familien Bauland zur Verfügung zu stellen. Wie bereits erwähnt, werden im ersten Bauabschnitt zwölf Bauplätze erschlossen mit einer durchschnittlichen Größe von 676 Quadratmetern. Konkret bewegt sich die Größe der Grundstücke zwischen 586 und 747 Quadratmetern. Im zweiten Bauabschnitt werden dann weitere acht Bauplätze erschlossen.

Zum ersten Spatenstich nach Ewattingen gekommen waren auch Volker Röhl (Greiner Ingenieure, Donaueschingen), Johannes Behringer mit seinem Bauleiter von der Tiefbaufirma Behringer aus Hüfingen sowie Norbert Isele von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, die als Partner der Gemeinde als Projekt- und Erschließungsträger fungiert. Auch etliche Gemeinderäte waren anwesend, ebenso Alexandra Ruf von der Verwaltung, die mit einem kleinen Imbiss zur Feierstunde aufwartete.

Reizvolle Lage am Ortsrand

Norbert Isele machte in seiner kurzen Ansprache deutlich, dass er das Projekt „Bogenrücken“ sehr gerne gemeinsam mit der Gemeinde Wutach in Angriff genommen habe. Nahezu ins Schwärmen kam er ob der reizvollen Lage des Baugebiets am Ortsrand in wunderschöner Landschaft. Dank des Breitbandnetzes in Ewattingen sei ein schneller und direkter Anschluss an den Rest der Welt gewährleistet. Damit sei beispielsweise auch die Arbeit im Homeoffice möglich. Insgesamt, so Norbert Isele, habe man das Baugebiet kostensparend geplant. Einen relativ großen Anteil bei der Erschließung würden aber die Fixkosten ausmachen, an denen man eben nicht vorbei komme. Insgesamt wurde mit Erschließungskosten in Höhe von rund einer Million Euro kalkuliert. „Jetzt hoffen wir, dass alles reibungslos und unfallfrei verläuft“, meinte der Vertreter des Erschließungsträgers KE.

Diesen Worten schloss sich Planer Volker Röhl, Greiner Ingenieure, an. Er gab noch bekannt, dass der offizielle Baustart am heutigen Freitag anlaufen werde. Läuft alles glatt, sollen die Erschließungsarbeiten bis Ende Juni fertiggestellt sein. Wie Volker Röhl weiter erläuterte, wird die Entwässerung im neuen Baugebiet über ein Trennsystem erfolgen, das heißt, Schmutzwasser und Regenwasser werden separat abgeführt.

Um die bestehende Kanalisation an der Straße „Auf dem Hinterbuck“ bei starken Regenfällen nicht zu überlasten, wird das Niederschlagswasser in ein Retentionsbecken geleitet. Von dort aus kann es dann dosiert abgeleitet werden, hieß es. Im Erdreich verlegt werden zudem Wasserleitungen, Glasfaserkabel für das Breitbandnetz. Bei der Straßenführung ist eine Ringstraße mit einer Breite von fünf Metern geplant. Von diesem Ring zweigen Stichstraßen ab mit einer Breite von 4,75 Metern. Gehwege sind nicht vorgesehen.