In der französischen Partnerstadt Bellême wurde am ersten März-Wochenende Fasnacht gefeiert. Alles, was in Stühlingen zwischen dem Schmutzigen Donnerstag und Aschermittwoch passiert, wurde in Frankreich an zwei Tagen komprimiert gefeiert.

Vom Wecken über das Stellen des Narrenbaumes, das Schließen der Schulen, die Absetzung des Bürgermeisters, Umzüge durch die Straßen bis hin zur Verbrennung.

Die achte Fasnacht in die französische Partnerstadt Bellême brachten die Stühlinger Narren in komprimierter Form mit. Im Bild sind die Regenbogennarren aus Bellême zu sehen. | Bild: Monika Curtillat

Das achte Narrentreffen war eigentlich schon auf 2022 angesetzt, musste wegen der Corona-Pandemie jedoch auf 2023 verschoben werden. Die Franzosen zeigten erneut ihre große Gastfreundschaft und feierten mit.

Im Anschluss an die Umzüge im Freien feierten die deutschen und französischen Narren gemeinsam im Saal in Bellême.

Dabei hatten die 150 Stühlinger Narren und die Bellemois großen Spaß, erzählt Margarethe Zolg vom Partnerschaftskomitee. Sie war bei der achten Fasnacht bereits das siebte Mal dabei und genoss das gemeinsame Feiern sehr.

Beim Hemdglunkerumzug trägt der Narr ein weißes Nachthemd. Auch bei der achten Stühlinger Fasnacht in der französischen Partnerstadt Bellême. Vordere Reihe von links: Alina Kehl, Henri Zeidler, Maike Albert, Samira Haas. Hintere Reihe von links: Melissa Haas, Marco Haas, Dennis Strobel, David Raatz und Lucas Zeidler. | Bild: Monika Curtillat

Alle drei Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees waren mit ihr dabei, auch Harald Kauffmann und Monika Curtillat. Von den Stühlinger Narren waren die Hungrigen Stühlinger, die Bettmaringer Güggel, die Geißen und Geißenguggis Weizen, die Hüttä-Rüttler aus Mauchen, die Schwaninger Spatzen und die Wangener Narren dabei.

So kam die Fasnacht nach Frankreich Das Konzept der alemannischen Fasnacht war den Bewohnern der französischen Partnerstadt Bellême fremd, bis ihnen die Hungrigen Stühlinger in den 1980er-Jahren zeigen, wie das geht. Wie sich der Gründungspräsident der Jumelage, Günther Kurth erinnert, hatten sich die Franzosen bei der ersten komprimierten Fasnacht damals noch hinter den geschlossenen Fenstern über die Stühlinger gewundert. Bereits beim zweiten Termin wurde jedoch schon kräftig mitgefeiert in der Region, auch wurde das ganze Spektakel im Radio übertragen. In der Folgezeit entwickelten sich die närrisch interessierten Bellêmois weiter und sind seither als Regenbogen-Narren Bellême aktiv.

Obwohl Rémy Tessier erst seit 2020 Bürgermeister in Bellême ist war es für selbstverständlich, im Häs der Regenbogennarren aus Bellême mit dabei zu sein. Standesgemäß wurde er abgesetzt, wenn auch nur für Samstag und Sonntag.

Anstatt im Saugatter, wie in Stühlingen, wurde Bürgermeister Rémy Tessier nach der Entmachtung im Käfigwagen abtransportiert. | Bild: Monika Curtillat

Und anstatt des Saugatters, wie in Stühlingen üblich, hatten die Franzosen für einen mit Stroh gefütterten Käfigwagen für den Umzug gesorgt. Dieser war so groß, dass auch Bürgermeister Joachim Burger und Margarethe Zolg vom Partnerschaftskomitee sowie einige Kinder Platz hatten.

Auch Bürgermeister Joachim Burger und Margarethe Zolg vom Partnerschaftskomitee nehmen im Käfigwagen Platz, in dem der abgesetzte Bürgermeister abtransportiert wurde. | Bild: Monika Curtillat

Kommuniziert wurde mit Händen und Füßen, verstanden haben sich alle Narren wunderbar miteinander und die Stimmung war trotz kurzer Nächte ebenfalls richtig gut.

Für Unterhaltungsmusik im Saal war Ralf Stegerer vom Partnerschaftskomitee engagiert worden.

