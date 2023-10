Die Forstbetriebsgemeinschaft Bettmaringen, kurz FBG, traf sich im Gasthaus Mittlere Alp zur Hauptversammlung.

Viel geschlagenes Holz 2022 im Bettmaringer Wald: Mit knapp zehntausend Festmetern Holz blicken die Mitglieder auf viel Arbeit zurück im Jahr 2022, auch dieses Jahr sind es bereits fünftausend Festmeter. „Das meiste ist gegangen, hoffen wir, dass es weniger wird“, sagte Stefan Rehm von der Waldgenossenschaft Südschwarzwald.

Es gab auch schon mal andere Zeiten

Ortsvorsteher David Geng erinnerte sich an die Zeit, als er im Ortschafts- und Gemeinderat begonnen hatte. Damals wurde im kompletten Stadtgebiet 17.000 Festmeter geschlagen. „Zehntausend Festmeter in einem Jahr ist gewaltig. Schauen wir, wie lange wie das aufrecht erhalten können. Deshalb sind so gute Zahlen auf dem Konto. Nachher werden wir diskutieren, wie wir das handhaben, welche Wünsche anstehen“, resümierte der Vorsitzende Markus Rogg in seinem Bericht.

Geschäftsführer Raimund Boll gab einen Einblick in die Art und Menge der Holzsortimente sowie in die Käuferstruktur. Die FBG Bettmaringen hatte sich mit einem großen Betrag an der Instandsetzung des Edelbachwegs beteiligt, die Konten für die Winden und die Weginstandsetzung wurden wieder aufgefüllt.

Das hat es mit dem Zertifikat auf sich

Der Bettmaringer Wald ist nach PEFC zertifiziert. Damit wird beim Holzverkauf bestätigt, dass der Wald auf nachhaltige Weise und gemäß strengen Standards bewirtschaftet wird und das Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Termin für das PEFC-Audit hatte kürzlich wieder stattgefunden. Empfohlen wurde dabei, die Flächen gezielt zu pflegen mit Fichtenbürstenwuchs. „Die Fichten brauchen Abstand, da müssen wir etwas machen“, so Markus Rogg. Ein Praxistag im Wald mit praktischen Vorführungen und Theoriewissen soll angeboten werden, was bei den Mitgliedern auf reges Interesse gestoßen ist. Angesprochen wurden auch ein TÜV für die privaten Seilwinden und Unfallprävention.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erläutert der Vorsitzende Gerd Amann die PEFC-Zertifizierung: „Diese PEFC-Zertifizierung ist ein ständiger Begleiter. Wenn sich ein Waldbesitzer oder die FBG dafür entschieden hat, die Wälder nach diesen Standards zu bewirtschaften, ist zum Beispiel der Bodenschutz ein Kriterium. Rückengassen werden in den Wäldern angelegt und immer auf den gleichen Fahrspuren befahren, damit keine Bodenverdichtung flächig stattfindet. Wenn ein Baum gefällt wird, sehen die Gutachter bei den Audits anhand vom Stock, ob dies fachgerecht ausgeführt wurde und ein Motorsäge-Führerschein gemacht wurde.“

Der Borkenkäfer und die Preisentwicklung

Stefan Rehm gab einen Überblick über die Preisentwicklung auf dem Holzmarkt. Nach Sturm- und Käferholz seit 2018 sieht es aktuell so aus, als ob es im Landkreis weniger Holz gebe, das Käfergeschehen sei weiter in den Norden gezogen. Seit 2020 werden in der FBG Bettmaringen Riesenmengen geschlagen, die Preisentwicklung führte ins „Tal der Tränen“ und wieder aufwärts bis ins erste Halbjahr 2023, seither geht es wieder abwärts.

Als wegen des Ukrainekriegs ab August 2022 die Energiepreise durch die Decke gegangen waren und aus der Schweiz große Mengen eingekauft worden waren, mussten örtliche Firmen nachziehen und erleben seit dem zweiten Quartal 2023 wieder Absatzprobleme: „Die Auftragslage ist mehr als bescheiden“, so Stefan Rehm. Gab es zuvor Jahres- und Halbjahresverträge, sei man aktuell froh, wenn man monatlich klar komme: „Die Baugenehmigungen sind arg zurückgegangen, haben um 20 bis 27 Prozent abgenommen im Vergleich zum Vorjahr.“

Die Amtsinhaber machen alle weiter

Bei den Wahlen sind sämtliche Amtsinhaber für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden: Das gut bewährte Vorsitzendenduo Markus Rogg und Gerd Amann, der Stellvertreter Peter Beck, Geschäftsführer Raimund Boll und die beiden Vorsitzenden Karlheinz Boll und Thomas Bölle.

Ausführung vom Kreisforstamt

Tom Drabinski vom Kreisforstamt Waldshut ging auf Förderungen und Pflanzung ein und erläuterte das Forstrecht mit vielen Beispielen. Im Frühjahr 2024 findet ein forstliches Gutachten statt, die Erhebung der Wildbissbelastung, welche alle drei Jahre erfolgt. Privatwaldhieb sei Anfang 2024, die Waldbesitzer sollen sich deshalb bei ihm melden.