von Thomas Mutter

Zwei Feste haben in langer religiöser Tradition einen Platz im Advent erhalten, zwei Anlässe allerdings mit inzwischen veränderter Bedeutung. Der heilige Nikolaus, dessen Gedächtnis dieses Jahr mit dem zweiten Adventssonntag zusammenfiel, muss aufpassen, dass von ihm nicht ein pausbäckiger Weihnachtsmann aus der Werbung für eine amerikanischem Limonade übrig bleibt.

St. Blasien Die St. Blasier Pfarrer wollen zu Weihnachten Trost spenden Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Tage später, am Dienstag, 8. Dezember, schließt sich ein katholischer Feiertag an, der aus dem allgemein-weltlichen Bewusstsein längst entschwunden ist. Kirchlich ist aus dem einstmaligen „Fest der Unbefleckten Empfängnis der allerseligsten Jungfrau Mariä“ die einfachere Bezeichnung „Mariä Empfängnis“ geworden.

St. Blasien Was wäre St. Blasien ohne den Dom? Das könnte Sie auch interessieren

In der in den Jahren 1876/77 erbauten Herz-Jesu-Kirche in Schlageten im St. Blasier Ortsteil Albtal sind zwei Madonnen Blickfang des Kircheninneren. Links am Bogen zur kleinen Altarnische der Kirche in Schlageten strahlt eine helle, das Tal beschützende Gottesmutter. Urheber 1954 ist der damals gefragte Freiburger Kirchenmaler Manfred A. Schmid. Noch eine kleine Drehung nach links, am Aufgang zur nicht mehr benutzten Kanzel, nimmt eine nicht alltägliche, dunkel oder gar schwarz wirkende Marienfigur gefangen, das Jesuskind an der linken, der Herzseite. Mutter und Kind sind gekrönt, Rosenmotive und Ornamentik dienen der Veredelung der Figuren.

Bonndorf Einblicke in die frühe Christenheit: Deckengemälde in St. Maris Dillendorf erzählen Geschichten von Märtyrern und Anhängern Jesu Das könnte Sie auch interessieren

Das beherrschende Gesicht der Jungfrau Maria ist nicht geschönt wie bei einer Filmschauspielerin, es könnte viel eher zu einer robusten und zupackenden Schwarzwälderin passen als zu einer feingliedrigen Gottesmutter, wie sie in der Renaissance und im Barock dargestellt wurde.

Schöpfer unbekannt

So wie dem Künstler der leuchtenden Maria hätte man auch gerne jenem der dunklen die Ehre des Namens gegeben, aber die Suche nach dem Gestalter blieb bislang erfolglos. Vielleicht helfen die heutigen Zeilen weiter. Das Kunstwerk dürfte nicht unmittelbar mit dem Kirchenbau Einzug gehalten haben.

Die Pfarrei

Übrigens erst ein Jahrzehnt nach der Fertigstellung der Kirche wurde eine eigene Pfarrei Schlageten errichtet. Bis zum Jahr 1648 war die Pfarrei Waldkirch zuständig, danach das Kirchspiel Urberg. Dem Zweiten Advent und dem anschließenden, heute fast überall verblassten, Marienfest schenken die Madonnen vom Albtal stillen Glanz.