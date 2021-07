von Sebastian Barthmes

Die sieben Mitgliedskommunen des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien wollen im Bereich der Feuerwehr stärker zusammenarbeiten. Anfang 2022 soll die neu organisierte Kooperation starten.

Der Hintergrund

Die Gemeinden St. Blasien, Todtmoos, Höchenschwand, Häusern, Bernau, Dachsberg und Ibach haben sich auf den Weg gemacht, sinnvolle Bereiche für eine stärkere Zusammenarbeit auszuloten, sagte St. Blasiens Bürgermeister Adrian Probst, der auch Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands ist, in einem Gespräch, an dem auch Bürgermeisterin Janette Fuchs (Todtmoos), die Bürgermeister Stephan Bücheler (Dachsberg) und Alexander Schönemann (Bernau) sowie die Feuerwehrkommandanten Tobias Schneider (St. Blasien) und Dominik Kaiser (Höchenschwand) teilnahmen.

Ziel sei es, Synergien zu heben und dadurch die Ehrenamtlichen zu entlasten, damit sie sich auf ihre eigentliche Arbeit als Feuerwehreinsatzkräfte konzentrieren können, sowie Kosten durch wegfallende doppelte Anschaffungen zu reduzieren.

Die Zusammenarbeit

Bei der Feuerwehr gehört die Zusammenarbeit bereits zum Alltagsgeschäft, sagt Probst, schon jetzt üben die Mannschaften immer wieder gemeinsam und natürlich arbeiten sie bei Einsätzen miteinander. Die Feuerwehrführungen waren damit beauftragt worden, konkrete weitere Arbeitsfelder zu benennen und Konzepte zu erarbeiten.

Die Kooperation verbessere nicht nur die Rahmenbedingungen für Einsatzkräfte, auch die Verwaltung werde vereinfacht, weil sich die Kommunen beispielsweise auch nicht mehr gegenseitig Leistungen in Rechnung stellen müssen.

Die Waschanlage

Im neuen Gerätehaus in St. Blasien wird eine neue Schlauchwaschanlage eingebaut. Dort soll in Zukunft die zentrale Schlauchpflege stattfinden. Gleichzeitig wolle man einen gemeinsamen Schlauchpool schaffen. Gerade in diesem Bereich könne man viel Geld sparen, sagte Kaiser, weil nicht jede Feuerwehr für mögliche und zum Glück seltene Großbrände große Mengen an Schläuchen vorhalten müsse. Auch für die Reinigung von Schläuchen sei nicht in jedem Gerätehaus Platz.

Der Atemschutz

Atemschutzflaschen werden schon jetzt in St. Blasien zentral wieder aufgefüllt. Auch für sie soll ein Pool geschaffen werden. Einige Wartungs- und Prüfarbeiten an der Atemschutztechnik werden dann in St. Blasien für alle Feuerwehren zentral erledigt. Einige Feuerwehren erledigen einige einfacheren Wartungsarbeiten an der Atemschutztechnik noch selbst, die Zusammenarbeit könne aber schrittweise ausgebaut werden.

Die Übungen

Schon jetzt ist es an der Tagesordnung, dass sich Feuerwehren bei Einsätzen gegenseitig unterstützen. Übe man gemeinsam, seien alle Handgriffe aufeinander abgestimmt, sagte Dachsbergs Bürgermeister Stephan Bücheler, und man sei miteinander vertraut.

Da beim neuen St. Blasier Feuerwehrhaus die Fläche knapp sein wird, müsse man noch klären, wo und in welcher Weise gemeinsame Übungen – die es auch heute schon gibt – stattfinden können.