von Thomas Mutter

Die Einheit Allerheiligen-Allerseelen ist durch jährlich vollzogene Gestaltung noch nicht verblasst und hinlänglich vertraut: Einerseits die religiös begründete und vielleicht lebensstützende Erinnerung an Menschen, die als Vorbilder (im Kirchenbegriff Heilige) ausgewiesen sind, andererseits das Gedenken der Verstorbenen, aber (noch) nicht Vergessenen.

Der in der Trauerkultur zwar sich verändernde, aber doch noch traditionelle Gedenk- und Besinnungsort ist der Friedhof. Unübersehbar sind mittlerweile die gefühlten „Gräber“ an den Straßenrändern. Die Gedenkkreuze, Namenstafeln, Daten und persönlichen Zeichen der Verbundenheit sprechen zu den Vorbeirauschenden vom schmerzlichen Geschehen, das sehr oft ein junges Leben jäh abgebrochen hat.

Die wirklichen Gräber oder Urnen der dem Leben Entrissenen sind in der Regel am traditionellen Ort. Das Berührende und vor allem mahnende „Grab“ neben dem flutenden Verkehr will Fahrer zum Innehalten auffordern – wenn es schon nicht die Drehzahl des Motors erlaubt, dann zumindest die für einen kurzen Augenblick beanspruchten Gedanken.

Seit 24 Jahren steht das Unfallkreuz an der Brücke zum Bauhof. | Bild: Thomas Mutter

Allein auf den wenigen Hauptverkehrsstrecken der Gesamtgemeinde St. Blasien vom Fuß des Feldbergs bis zum Auslauf des Albtals und vom Tal auf die Höhen begleiten das Tagesgeschehen mehrere „Unfallkreuze“ – der Begriff hat sich eingebürgert für all die tragischen, gar nicht immer mit Kreuz gekennzeichneten Unglücksstellen auf und an den Straßen.

Häusern Ruhewald in Häusern: Unter den Bäumen sollen jeweils sechs bis acht Urnen Platz finden Das könnte Sie auch interessieren

Die am Ort des tief und grausam in Familien, Freund- und Nachbarschaften einschneidenden, tragischen Ereignisses niedergelegten persönlichen Zeichen sind erhoffter Teil der Vernarbung schwerer Wunden. Die gelegentlich aufgestellten und angezündeten „Grablichter“ wirken gerade in der dunklen Jahreszeit wie eine rote, zum Halten oder Verlangsamen auffordernde Ampel. Wie lange hält ihre Wirkung bei den Vorbeifahrenden wohl an?

Das einfühlsame amtliche Verhalten zeigt Respekt vor diesen sehr persönlichen Mahn- und Gedenkstellen, die so platziert sind, dass sie nicht vom fließenden Verkehr ablenken. Für trauernde Erinnerung gibt es keine Zeitvorgaben. Nur Angehörige und Betroffene können und sollen über die Dauer eines Gedenkkreuzes und/oder Blumenplatzes entscheiden.

Höchenschwand Mehr Platz für Urnenbestattungen soll es auf dem Friedhof in Höchenschwand geben Das könnte Sie auch interessieren

Wenn entsprechend den örtlichen Regelungen die Kirchengemeinden zur Gräbersegnung und zum gedenkenden Verweilen auf den Friedhöfen sich versammeln (oder auch „nur“ zum persönlichen Friedhofsgang einladen), dann sind wohl auch die „Gräber“ hinter der Leitplanke, unter einem schützenden Baum oder an einem Brückengeländer, mit einbezogen. Diese Gedenkstellen verdeutlichen in bitterer und besonders dramatischer Form die Erfahrung von der Todesnähe des Menschen mitten im Leben. In unseren Zeiten ist Allerseelen nicht mehr nur ein Kalenderdatum, sondern entlang den Straßen eine Jahresbegleitung.