von Ulrike Spiegelhalter

Der Zauberwald bekommt – rechtzeitig zu seinem 15-jährigen Bestehen – eine neue Attraktion: Ein riesiger Waldschrat begrüßt bald die Besucher. Geschaffen wurde er von der einheimischen Holzbildhauermeisterin Ulrike Wasmer-Ludwig.

Der Zauberwald Im Jahr 2006 wurde das Hochmoor Taubenmoos als Naturschutzgebiet ausgewiesen, in dessen Bereich der Zauberwald liegt. Dieser hochsensible Bereich ist Lebensraum für eine Vielzahl seltener Tier- und Pflanzenarten, weshalb schon bald begonnen wurde, die Besucher zu lenken. Die Konzeption hatte Förster Andreas Mutterer ausgearbeitet, der seine Idee für diesen Zauberwald nun umsetzen konnte.

Der freundlich lächelnde Riese begrüßt die Gäste bald am Zugang zum Zauberwald am Ende des Parkplatzes am Steinernen Kreuz. Erschaffen hat ihn Ulrike Wasmer-Ludwig aus einer mächtigen gefällten Fichte, die am Zauberwaldpfad stand. Der große Stamm und die weit verzweigten Äste weckten die Fantasie der Holzhauer und die Bernauer Holzbildhauerin erhielt schließlich den Auftrag, daraus eine Figur zu erschaffen. Wassmer-Ludwig hatte bereits im Jahr 2007 den Zauberer Merlin und die Mönche vom versunkenen Kloster als Holzfiguren für den Zauberwald geschaffen.

Eine Herausforderung

Aus dem riesigen Stamm eine Figur zu schnitzen, sei eine Herausforderung, auf die sie sich gefreut habe, sagt sie. Damit keine Feuchtigkeit von oben in den etwa siebeneinhalb Meter hohe Stamm mit seinem verzweigten Astwerk eindringen kann, wurde er auf den Kopf gedreht und mit Stahlstützen auf einer im Boden liegenden Beton-Platte tief verankert. Um den Stamm wurde ein Gerüst aufgestellt, damit die Bildhauerin überhaupt alle Stellen erreichen konnte, um aus dem gefällten Baum einen freundlichen Waldschrat zu erschaffen. Viele Stunden hat sie bereits an dem eineinhalb Meter hohen Kopf gearbeitet. Viel Spaß habe das gemacht, sagt die Holzbildhauerin. Ganz fertig sei der Holzgeselle aber noch nicht, einige Arbeitsstunden benötige sie noch bis zur endgültigen Fertigstellung – einige Überraschungen will sie noch ausarbeiten. So können sich Besucher, die schon jetzt das Werk bewundert haben, darauf freuen, beim nächsten Besuch im Zauberwald neue Details zu entdecken.