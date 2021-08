von Christiane Sahli

Informationen zum Landschaftserhaltungsverband (LEV) im Landkreis Waldshut, eine Wolfsprävention sowie die Besichtigung eines fest installierten Wolfsschutzzauns in Menzenschwand und eines mobilen Wolfsschutzzaunes in Bernau sind bei einer Exkursion auf dem Programm gestanden. Dazu waren der Vorstand und Fachbeirat des LEV zusammengekommen.

Die Kulturlandschaft

„Wir leben von unserer Landschaft und müssen diese erhalten“, sagte Landrat Martin Kistler, Vorstandsvorsitzender des LEV. Und genau dies habe sich der Verein zum Ziel gesetzt. Es gehe darum, einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft zu leisten, fuhr er fort. Der Arbeitsschwerpunkt sei dabei die Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie (LPR).

Landrat Martin Kistler nannte Zahlen

Derzeit werden im Rahmen des Vertragsnaturschutzes mehr als 1400 Hektar ökologisch hochwertige Flächen in mehr als 700 Landschaftspflegeverträgen geführt, 970.000 Euro an LPR-Mitteln fließen jährlich in den Landkreis Waldshut, so der Landrat. Im Arten- und Biotopschutz setzte der LEV im Jahr 2020 Mittel in der Höhe von 130.000 Euro um, ergänzte LEV-Geschäftsführer Hansjörg Stoll und wies auf hochwertige Weidfelder mit Flora und Fauna hin.

Bauern und der Verband

Die wichtigsten Partner vor Ort seien die Landwirte, erklärte er. Und auch Kistler betonte deren Bedeutung: „Wir sind auf die Landwirte angewiesen, wenn wir die überragende Kulturlandschaft erhalten wollen.“ Er bezeichnete den LEV als wichtige Schnittstelle, um die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen.

Manfred Geretzki, Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde und, wie er schmunzelnd sagte: selbsternannter Herdenschutzbeauftragter, berichtete, dass der Landkreis Waldshut mit Ausnahme von vier Gemeinden im Klettgau innerhalb des Fördergebietes Wolfsprävention Schwarzwald liegt. Förderfähig sind seit der Ausweisung des Fördergebietes Herdenschutzmaßnahmen wie feste und mobile Zäune sowie deren Erstellungskosten.

Die Anträge Zwar habe es viele Anträge von Interessenten gegeben, aber nur zwei Förderanträge seien gestellt worden. In diesem Jahr waren bereits 34 Anträge zu verzeichnen, 28 davon betrafen mobile Zäune, Festzäune seinen weniger gefragt, sagte Manfred Geretzki. Inzwischen habe man vier Landwirten Fördermittel mit einem Volumen von 70.000 Euro auszahlen können. Man hoffe, alle Antragsverfahren bis zum Herbst abwickeln zu können. Auch über das Jahr 2021 hinaus sei mit Fördermitteln zu rechnen.

Empfänger der Förderung können nicht nur Haupt- und Nebenerwerbslandwirte, sondern auch Hobbytierhalter sein. Im vergangenen Jahr habe es zunächst eine Abstimmung mit dem LEV und dann entsprechende Beratungen gegeben, fuhr Goretzky fort.

Im Anschluss an die Einführung im Ziegenstall in Menzenschwand ging es zum Schwarzberg, der von Benno Kaiser (Ziegenhof Menzenschwand) bewirtschaftet wird. Er hatte dort mit Fördermitteln einen festen Zaun zum Wolfsschutz errichten lassen. Dabei zeigte LEV-Geschäftsführer Hansjörg Stoll Probleme beim Verschließen von Geländeunebenheiten, im konkreten Fall eines Wasserlaufs, auf.

Benno Kaiser wies auf den Aufwand des erforderlichen Ausmähens des Zauns in dem steilen Gelände hin. Die 100 Euro, die man pro Hektar für die Pflege des Zauns erhalte, deckten den Aufwand nicht, sagte er. Stoll zeigte sich zuversichtlich, dass man dafür eine Lösung finden werde. Im Bernau stand anschließend die Besichtigung eines mobilen Zaunes an, der ebenfalls gefördert wurde.