von Cornelia Liebwein

Immer wieder kommt es vor, dass Spaziergänger Rehkitze, die sie allein im Wald sehen, mit sich nehmen, da sie meinen, es handle sich um verlassene oder verwaiste Tiere. Ob ein Tier tatsächlich gerettet werden muss, erkennt indes Daniel Sabouret: Der Albtäler ist Förster im Ruhestand, Jäger, Wildtierschützer und jetzt, im Ruhestand, Hegewart im Wildgehege St. Blasien. Er hat viele verwaiste Tiere aufgezogen oder an andere vermittelt.

Wohlmeinende Nicht-Fachleute warnt er davor, Kitze einfach mitzunehmen, denn normalerweise sei die Mutter nicht weit. Daniel Sabouret erklärt, dass die Muttertiere ihre Jungtiere an einem geschützten Ort ablegen, sich zum Äsen entfernen, bis sie von ihren hungrigen Kleinen mit bestimmten Fieplauten zum Säugen gerufen werden, was etwa alle zwei Stunden geschieht. „Erst wenn sie nach drei Stunden noch nicht aufgetaucht ist, handelt es sich um einen Notfall“, sagt er. Nie dürfe man einer gesunden Rehmutter ihr gesundes Rehkitz wegnehmen, das sei eine Straftat und Wilderei.

Doch wie reagiert man richtig? Wenn man ein vermeintlich hilfloses Wildtier entdeckt, sollte man sich ihm auf keinen Fall nähern. Der Hegewart warnt eindringlich auch davor, die Kitze anzufassen, denn wegen des auf das Kitz übertragenen Menschengeruchs weigert sich die Ricke dann, das Kitz zu säugen und das Tier würde verhungern. Nur in Notfällen brauche ein Rehkitz menschliche Hilfe und sei eine Kitzaufzucht gerechtfertigt. „Etwa wenn das Muttertier verendet ist, man davon ausgehen muss, dass die Mutterricke ihr Kitz nicht mehr nährt oder es verletzt ist und in der freien Natur sterben würde.“

Im Zweifel sollte man den örtlichen Jäger, die Gemeinde oder die Polizei kontaktieren. In Soubarets Zuhause leben zwei Rehe, die er selbst aufgezogen hat. Die Tiere, die ihm vor zehn Jahren gebracht wurden, leben wie Familienmitglieder. Sie schlafen im Wohnzimmer, jedes hat seine Decke und seinen Platz. Frühmorgens wechseln die Tiere durch die stets geöffnete Tür ins eingezäunte, ein Hektar große Außengehege.

Die Rehkitze, die Daniel Sabouret aufgezogen hat, konnten nicht ausgewildert werden und leben nun in seiner Familie, zu der auch Hunde gehören. | Bild: Daniel Sabouret

Ein Wildtier aufzuziehen sei eine komplizierte Angelegenheit und dürfe was die Anforderungen betrifft nicht unterschätzt werden, erklärt er. Fütterung, Pflege und medizinische Versorgung erfordern Fachkenntnisse, sind zeitaufwändig, unter Umständen auch teuer. „Wenn man ein gefundenes Rehkitz aufnimmt, übernimmt man alle Aufgaben einer Rehmama“, erklärt Daniel Sabouret.

Zunächst müssen der Gesundheitszustand abgeklärt werden, danach wird mit der Milchgabe begonnen. Auf dem Speiseplan steht Ziegenmilch mit mindestens 3,5 Prozent Fettgehalt. Eine falsche Fütterung, etwa mit Kuhmilch, würde dem Jungtier schaden, erklärt er. Die Milch dürfe nicht unter 40 Grad haben. Das müsse genau eingehalten werden, weil die Körpertemperatur eines Rehs zwischen 38,5 bis 39,5 Grad beträgt.

Daniel Sabouret | Bild: Susanne Filz

Praktisch alle zwei Stunden schellt der Wecker und ist es Zeit für das nächste Fläschchen. Nach ein paar Wochen verlängert sich der Fütterungsrhythmus auf drei oder vier Stunden – Tag und Nacht. Über jede Flaschenfütterung müsse genau Buch geführt werden, bis man die Milchfütterung nach gut sechs Monaten schließlich einstellen könne.

Hygiene ist beim Füttern das oberste Gebot. Hat man die Milch zweimal erwärmt, weil das Kitz zunächst nicht trinken wollte, muss sie vernichtet werden. Da Milch sehr fettreich ist, sei es auch gar nicht so einfach, die Flasche sauber zu bekommen, so Sabouret.

Für ihn sei es eine Herzensangelegenheit, ein verwaistes Rehkitz aufzuziehen, sagt er. Er habe sich schon immer zu Tieren hingezogen gefühlt, habe Igeln, Mäusen, Tauben geholfen. Allerdings könne er nicht alle verwaisten Rehkitze behalten und vermittelt sie deshalb an andere fachkundige Tierfreunde. In den letzten Jahren klingele das Telefon wegen eines aufgefundenen Rehkitzes seltener. Bis vor zehn Jahren habe er oft zehn Rehe pro Jahr in gute Hände vermitteln müssen.