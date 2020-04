von Christiane Sahli

Nach Wochen der Ruhe ist im Kolleg St. Blasien wieder Leben eingekehrt: 71 der 220 Internatsschüler sind inzwischen nach St. Blasien zurückgekehrt und werden dort bis zum Wiederbeginn des Schulbetriebes ganztags betreut. Viele Auflagen muss das Kolleg erfüllen, um dieses Angebot überhaupt möglich zu machen, sagt Internatsleiter Marco Hubrig.

Mehrere Wochen hat sich das Kolleg in einem, wie es Internatsleiter Pater Marco Hubrig sagte, Frühlingsschlaf befunden. Nun aber will man mit einer Wiedereröffnung des Internates schrittweise zum Alltag zurückkehren und bietet bis zum regulären Schulbeginn eine Ganztagsbetreuung auf freiwilliger Basis an. 71 Internatsschüler aller Klassen sind daher inzwischen zurückgekehrt.

Um dieses Angebot machen zu können, bedurfte es der Erlaubnis der zuständigen Behörden, die unter Auflage insbesondere des Gesundheitsamtes, aber auch des Landesjugendamtes und des Kultusministeriums, erteilt wurde. Es sind natürlich die Hygienevorschriften sowie die Abstandsregeln einzuhalten, die Schüler sind in Einzelzimmern unterzubringen, lauten die Vorgaben. Und: Die Schüler dürfen das Kollegsgelände nicht verlassen. „Wir sind ein Haushalt und müssen 14 Tage in Startquarantäne bleiben. Das Haus ist unsichtbar abgeschlossen“, sagte der Internatsleiter Marco Hubrig. Externe Schüler dürfen derzeit das Kollegsgelände nicht betreten.

Wie es weitergeht Wie es ansonsten mit dem Schul- und Internatsbetrieb weitergehen wird, sei offen, sagte der Internatsleiter. Man müsse flexibel sein und von Woche zu Woche entscheiden. Bundeskanzlerin Merkel habe gesagt, man fahre auf Sicht. „Das gilt auch für uns“. Das traditionelle Pfingstfest am Kolleg wurde inzwischen abgesagt, die Gestaltung der Verabschiedung der Abiturienten ist offen, darüber wird man wohl erst kurzfristig entscheiden können.

Für die Corona-Zeit gilt eine außerordentliche Internatsordnung. Die Schüler dürfen länger schlafen und später ins Bett gehen. Am Vormittag steht E-Learning an, wobei die Schüler von den Erziehern unterstützt werden. Denjenigen Erziehern, die einer Risikogruppe angehören, hat Pater Hubrig die Arbeit freigestellt. Nachmittags steht Vokabellernen oder individuelles Studium sowie Freizeitgestaltung auf dem Programm. Was den Sport betrifft, muss auf Kontaktsportarten wie Fußball allerdings verzichtet werden, andere Sportarten sind möglich. Zudem bieten die Erzieher weitere Freizeitgestaltung wie etwa Arbeit im Schulgarten an, natürlich unter Wahrung des erforderlichen Abstands.

Was die Unterbringung betrifft, stehen derzeit genügend Einzelzimmer zur Verfügung. Trotz der derzeit geringen Schülerzahlen sind alle Speisesäle geöffnet, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Schüler können sich das Essen nun nicht mehr selbst holen, sondern bekommen dies an der Essensausgabe gereicht. Und auf den Treppen herrscht „Einbahnverkehr“, auf der einen Seite geht es nach oben, auf der anderen nach unten. In Räumen, in denen die Schüler gemeinsam Zeit verbringen, herrscht Mundschutzpflicht, „die Schneiderei näht Masken im Akkord“, sagte Pater Hubrig.

Corona-Kiosk für Schüler

Von den Erziehern kam die Idee, einen Kiosk einzurichten, da die Schüler das Gelände nicht zum Einkaufen verlassen drürfen. Und so hat nun der „Corona-Kiosk“ zweimal täglich geöffnet, betreut von zwei Erziehern und zwei Schülern. Gefragt seien in erster Linie Süßigkeiten und Chips, aber auch Schreibmaterial, so der Internatsleiter.

Zusammenhalt gut

„Die Stimmung ist gut“ beschrieb Pater Hubrig die derzeitige Situation, wobei das gute Wetter sicher auch eine Rolle spiele. Er sei überrascht, dass die Schüler sehr diszipliniert seien und die Einschränkungen mittrügen. Und: „Es macht mich glücklich, zu sehen, dass die Schüler gerne wieder hier sind“. Alles in allem erfahre er sehr viel Solidarität, sowohl von Schülern, Eltern und Kollegen, es habe viele positive Rückmeldungen gegeben, „die Kollegsfamilie hält zusammen“.

Am vierten Mai starten die Schüler der 11. und 12.Klassen wieder mit dem Unterricht, das Abitur soll am 18. Mai beginnen. Alle Prüfungen sollen in der Pater-Delp-Halle stattfinden, wo die Abstandregeln eingehalten werden können.