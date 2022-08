von Karin Steinebrunner

Mit „Musik der Sixtinischen Kapelle im Blasiusdom“ begeisterte das Ensemble Cantoría unter der Leitung von Jorge Losana seine Zuhörer. Die sechs jungen Sänger interpretierten, begleitet von Joan Seguí an der Orgel, die Sätze der „Missa Mille regretz“ von Cristóbal de Morales im Wechsel mit diversen „Villancicos“, Vokalsätzen aus dem Spanien der Zeit um 1500. Dies zeigte sich besonders in den sechsstimmig gesetzten Teilen der Moralesmesse. Die fünf Sätze der Messe bauen auf der berühmten Chanson „Mille regretz“ von Josquin Desprez auf, die, so Karl Böhmer in seinem für St. Blasien zur Verfügung gestellten Einführungstext zum Rhein-Vokal-Festival, bei dem das Ensemble sein Konzert ebenfalls aufführen wird, im 16. Jahrhundert ein ähnlicher Ohrwurm gewesen ist wie heutzutage „Yesterday“ von den Beatles oder „Summertime“ von Gershwin.

Kreis Waldshut Telekom und Vodafone machen mobil: So wollen sie Funklöcher stopfen und das Netz verstärken Das könnte Sie auch interessieren

Im ersten „Kyrie“ stimmt der Tenor den Anfang der Chanson an, begleitet von einem Gegenthema im Bass. Das „Christe eleison“ bringt in gleicher Weise die zweite Hälfte der Chanson zu Gehör. Das „Gloria“ lasse in seinem blockhaften Akkordsatz bei „et in terra pax“ die typische Chansontechnik erkennen, schreibt Böhmer in seinem Einführungstext. Ganz zart heben sich die jeweiligen Stimmeinsätze im zunächst durchgehend sechsstimmig geführten „Credo“ als kleine Spitzen von den übrigen Stimmen ab, um gleich wieder behutsam im Kontinuum unterzutauchen, während das langgezogene Melisma des „Sanctus“ deutlicher hervortritt. Lebhaft stimmen Tenor und Bass das „Hosanna“ an, und auch das „Benedictus“ erhält, als Trio für Sopran, Altus und Bass gesetzt, eine Sonderstellung. Wie ein Glockengeläut erklingt das „Agnus Dei“. Die zwischen den Sätzen der Messe eingeschobenen Blöcke mit „Villancicos“ hatten jeweils den gekreuzigten Heiland, die Gottesmutter sowie Jesus und Maria als thematische Schwerpunkte.

St. Blasien Der neue Krimi von Claudia Bardelang spielt in Menzenschwand Das könnte Sie auch interessieren

Im ersten Block präsentierten sich Sopran und Bass solistisch, mal mit eher munterem, mal mit melancholischem Unterton. Auch der zweite Block bestach im aparten Wechsel von fröhlich hüpfendem Sopran, bedächtig agierendem Gesangsquartett und einer grazilen Tenorarie. Im dritten Block schließlich konnte sich auch der Organist mit einem reich verzierten Vorspiel sowie in einem anmutigen Zwiegespräch mit dem Sopran ins Licht setzen.

Als Zugabe kredenzte das Ensemble zunächst ein als fröhliches Tanzlied gestaltetes Weihnachtslied sowie als sanften Abschluss das Originalchanson „Mille regretz“ von Josquin Desprez.