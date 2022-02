von Christiane Sahli

Viele Jahre lange bestellte eine Rentnerin immer wieder Wein und andere alkoholische Getränke, ohne diese zu bezahlen. Mehrfach war sie deshalb zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt worden. Nun stand sie erneut vor Gericht. Von einer günstigen Sozialprognose vermochte Richterin Susanne Lämmlin-Daun diesmal nicht mehr auszugehen, sie verurteilte die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten.

Die Vorgeschichte

Bereits vier Verurteilungen schlagen bei der Angeklagten zu Buche, weil sie immer wieder Wein, gelegentlich auch Sekt, bestellt hatte, ohne diesen zu bezahlen. Aus dem Jahr 2013 datieren zwei Verurteilungen zu Geldstrafen, 2016 und 2018 wurden sie zu Freiheitsstrafen verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Dies hat sie jedoch nicht davon abgehalten, noch während der Bewährungszeit zwischen September 2019 und Juni 2020 in fünf Fällen erneut Wein zu bestellen, den sie nicht bezahlte. Eine weitere Weinlieferung scheiterte im Juni 2019 daran, dass der Verkäufer Vorkasse verlangte.

Sie sei bei den Bestellungen immer davon ausgegangen, die Rechnung zahlen zu können, beteuerte die Angeklagte mehrfach. Eine Einlassung, an der Richterin Lämmlin-Daun angesichts der von der Angeklagten angegebenen finanziellen Verhältnisse, die sie des geringen Einkommens und der Schulden wegen als desaströs bezeichnete, erhebliche Zweifel hatte.

Und noch etwas: „Wie wollen Sie mich Glauben machen, davon ausgegangen zu sein, die Rechnungen bezahlen zu können, obwohl die vorangegangenen Rechnungen nicht bezahlt wurden?“

Angeklagte „wollte Rechnungen bezahlen“

Die Angeklagte blieb indes bei ihrer Behauptung, davon überzeugt gewesen zu sein, die Rechnungen begleichen zu können. Sie machte zudem geltend, auf eine der Rechnungen eine Rate von 30 Euro bezahlt zu haben. Zudem habe sie sich mit den Verkäufern wegen Ratenzahlungen in Verbindung gesetzt, von diesen aber eine ganze Weile nichts gehört, weshalb sie davon ausgegangen sei, dass diese die Sache nicht weiterverfolgen würden.

Was die letztendlich nicht ausgeführte Bestellung betrifft, gab die Angeklagte an, diese storniert zu haben. Aber auch dies überzeugte die Richterin nicht. Sie wies auf eine E-Mail des Verkäufers hin, in dem dieser am Tag nach der Bestellung auf die Vorkasse hinwies. „Das hört sich so an. Als ob Sie wegen der Vorkasse storniert haben.“ Die Rentnerin erwiderte, sie wisse nicht, ob sie die E-Mail bekommen habe. Von der Vorkasse habe sie jedenfalls nichts gewusst, beteuerte sie.

Bewährungshelfer Norbert Keller erklärte, aus der Motivationslage der Angeklagten nicht schlau geworden zu sein, „ich bin ratlos“, sagte er. In mehreren Gesprächen habe er immer wieder darauf hingewiesen, dass angesichts der finanziellen Situation der Angeklagten Bestellungen nicht möglich seien.

Die Angeklagte habe ganz genau gewusst, dass sie die Rechnungen nicht werde zahlen können, sagte Staatsanwältin Jennifer Lühmann in ihrem Plädoyer und machte dies an den Einkommensverhältnissen der Frau fest. Zulasten der Angeklagten führte die Staatsanwältin den Bewährungsbruch und die Tatsache, dass der Bewährungshelfer mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass Bestellungen nicht möglich seien, ins Feld. Dass eine Freiheitsstrafe zu verhängen war, war für sie daher klar.

Bewährung ja oder nein?

Die Frage, die sich ihr stellte, war vielmehr die nach der Bewährung. Erforderlich sei eine günstige Sozialprognose, die Erwartung, dass sich die Angeklagte durch die Verurteilung ausreichend beeindrucken lassen würde, keine Straftaten mehr zu begehen, so Staatsanwältin Lühmann. Dies vermochte sie angesichts der Vorverurteilungen nicht anzunehmen.

Pflichtverteidigerin Stefanie Heinrich erachtete eine Strafaussetzung zur Bewährung noch für angemessen und wies darauf hin, dass die Rentnerin seit dem Jahr 2020 keine weiteren Bestellungen getätigt habe.

Kein Spielraum auf Bewährung

Richterin Lämmlin-Daun zeigte sich in der Urteilsbegründung ebenfalls davon überzeugt, dass die Angeklagte angesichts ihrer Verhältnisse wissen musste, dass sie die Rechnungen nicht werde bezahlen können. Für eine Strafaussetzung zur Bewährung sah sie ebenso wie die Staatsanwältin angesichts der Vorstrafen keinen Raum.

Schon zweimal seien Bewährungsstrafen verhängt worden, auch dem Urteil von 2018 läge ein Bewährungsbruch zugrunde, die positive Prognose von damals sei enttäuscht worden. Bereits 2018 habe sie der Angeklagten erklärt, jetzt dürfe nichts mehr dazukommen. Nun bestehe kein Grund mehr für einen weiteren Vertrauensvorschuss.