von Susanne Filz

Zwei Predigten, zwei Ansätze, eine gemeinsame Hoffnung als Osterbotschaft: dass die Welt eine bessere werde. Von der Hoffnung, dass bei Gott nichts unmöglich sei und auch ausweglos erscheinende Situationen gut ausgehen können, sprach Pfarrerin Lisa Rudzki in der Christuskirche. Pater Ralf Klein erläuterte im Dom, dass man durchaus schon im Diesseits etwas dafür tun könne, damit diese Welt gerechter und friedlicher wird. Im Folgenden ein Eindruck der Osterpredigten in den St. Blasier Gotteshäusern.

Ausgangspunkt in Pater Kleins Predigt war ein Gedicht des Schweizer Pfarrers und Dichters Kurt Marti (1921-2017), das später auch vertont wurde und sich im Gotteslob, dem katholischen Gebet- und Gesangbuch, findet. Gleich in der ersten Strophe ist da zu lesen: „Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme, erst dann die Herrschaft der Herren, erst dann die Knechtschaft der Knechte vergessen wäre für immer!“

Noch heute ein kühner Text in einem katholischen Gesangbuch, erst recht für die späten 1960er Jahre, in denen das Gedicht entstanden ist, erläutert Pater Ralf Klein im Gespräch mit dieser Zeitung. Tatsächlich sei der Text in Gotteslob-Ausgaben dann auch dahingehend kommentiert worden, dass der Autor seine Botschaft von Ostern nicht als rein weltlichen Appell zur Veränderung versteht und sich nicht allein mit den besagten irdischen Freiheits- und Emanzipationsbestrebungen identifiziere.

Hoffnung und Trost

Gleichwohl hat Pater Klein in seiner Predigt die Meinung vertreten, dass die Osterbotschaft ohne Auswirkungen im Hier und Jetzt Gefahr laufe, reine Vertröstung zu bleiben. „Hätte Jesus nur gesagt: ,Seid ruhig und geduldig – am Ende wird euch Gerechtigkeit widerfahren‘, hätten seine Gegner keine Veranlassung gehabt, ihn ans Kreuz zu bringen“, heißt es in Pater Kleins Predigttext.

Pater Ralf Klein | Bild: Angelika Wohlfrom

Er versteht die Auferstehung als Einladung und Ermutigung, sich für Lebensverhältnisse im Sinne christlicher Werte bereits schon im Diesseits einzusetzen und nennt in diesem Zusammenhang etwa die Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine und die Friday for Future-Demonstrationen. Andererseits sei die Osterbotschaft aber auch Hoffnung und Trost in der Ohnmacht, da, wo sich eben gerade nichts ändern lasse, wo keine Gerechtigkeit sei. „Gerade in diesen Tagen erleben wir im Krieg in der Ukraine ohnmächtig, zu welchen Unmenschlichkeiten Menschen fähig sind“, so Pater Klein in seiner Predigt.

Kirche in St. Blasien Katholiken: Die Seelsorgeeinheit St. Blasien umfasst acht katholische Kirchengemeinden auf dem Gebiet von St. Blasien, Dachsberg, Ibach, Häusern und Höchenschwand. Leiter der Seelsorgeeinheit ist Jan Grzeszewski.



Protestanten: Die Evangelische Christusgemeinde St. Blasien umfasst die politischen Gemeinden St. Blasien (mit Albtal und Menzenschwand), Bernau, Dachsberg und Ibach. Geistliches Zentrum ist die Christuskirche. Gemeindepfarrerin ist Lisa Rudzki.

Pfarrerin Lisa Rudzki bekennt zu Beginn ihrer Predigt, dass in ihr in diesem Jahr die richtige Osterfreude nicht aufkommen mochte. Ihr persönliches Fastenmotto in diesem Jahr lautete: Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand. Und zwar im Frieden wollte sie sich üben. Sie habe versucht, Konflikte zu lösen, sich für den Frieden einzusetzen, Frieden auch mit sich selbst zu finden, ehrlich zu sein. „Irgendwie hatte ich – vielleicht auch naiv – gehofft und dafür gebetet, dass der Krieg in der Ukraine an Ostern beendet sein würde“, so ihre Worte.

Pfarrerin Lisa Rudzki | Bild: Karl-Wilhelm Frommeyer

Und doch sei in ihr auf der anderen Seite auch Hoffnung gewesen, die Hoffnung, für die das Osterfest eigentlich stehe: dass bei Gott nichts unmöglich ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. „Ostern zeigt, dass Situationen, die ausweglos erscheinen, am Ende doch gut ausgehen können“, hieß es in ihrer Predigt.