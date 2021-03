von Thomas Mutter

Auf dem historischen Erinnerungskalender steht am 18. März 2021 die Brandzerstörung des in der Rückschau verehrten Hotels „Krone“ in St. Blasien vor genau einem Jahrhundert. Ebenso lange dauern bereits die Überlegungen, Projektionen und dann wieder aus den unterschiedlichsten Gründen Zurückstellungen eines Wiederaufbaus beziehungsweise Neubaus. Nun will ein Investor auf dem Gelände ein großes Hotel errichten.

Was der Volksmund, seit der Brandkatastrophe griffig als „Krone“ bezeichnete (bis zu den blühenden und populären, am 15. Dezember 2015 abgeschlossenen Jahrzehnten unter dem Pächterehepaar Anita und Dieter Schulz), war der untere, an die Hauptstraße angrenzende Teil der gastronomischen Anlage.

Diese als Flachbau ausgelegte „Jägerstube“ war durch einen unterirdischen Gang mit dem leicht zum Waldhang versetzten, darüber thronenden Hotel, einem quadratischen, aber doch alles in allem maßvollen Gebäude, verbunden. Der Hotelstandort war und ist zwar der geografische Nordhang des Kurorts, wird aber nahezu den ganzen Tag lang von der von Süden her strahlenden Sonne verwöhnt.

Am Freitag 18. März 1921 bricht also um die Mittagszeit im eigentlichen Hotel (nicht in der vorgelagerten Jägerstube, der späteren „Rest-Krone“) ein Feuer aus, dessen Ursache nie völlig und befriedigend geklärt werden konnte. Aber es braucht auch keine ausgeprägte Fantasie, um sich in einem Hotel mit Zimmern, Fluren und verschiedenartigen Gästen schnell eine Brandursache vorstellen zu können.

Die Anfänge der Bewirtschaftung, zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erlebt die volkstümliche Gaststube irreführend als „Hirschen“, ehe es Ende der 1860er Jahre mit dem Bau des Hoteltrakts als „Krone“ weitergeführt wird. Auf der Ostseite lud es mit dem Gasthausschild Tagesgäste ein, auf der zur Stadt hingewandten Seite firmierte es als Hotel. Im ersten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts wurde die „Krone“ in das berühmte, in kurörtlichen Rückblicken unvermeidlich auftauchende Hotelimperium Kurhaus St. Blasien GmbH des unternehmerischen Kraftprotzes Otto Hüglin einverleibt. Die Brandkatastrophe ist möglicherweise eine von mehreren Ursachen gewesen für das als überstürzt zu empfindende Ende des Konzerns Otto Hüglins Mitte der 1920er Jahre.

Im verflossenen Jahrhundert ist ein Neubau nie über das Diskussions- und Projektstadium hinausgekommen. Ein Blick in die Geschichte, Wirtschaft und Politik der zurückliegenden 100 Jahre legt einige Gründe hierfür rasch nahe. In den strebsamen Entwicklungsjahrzehnten nach dem letzten Krieg machte die Kommunalpolitik kurzfristig einen öffentlichen Parkplatz aus dem Areal – eine Parkfläche, die allerdings nicht angenommen wurde – vielleicht war die steile Auffahrt der Grund dafür.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr während der Löscharbeiten. | Bild: Repro Thomas Mutter

Ein Kinderspielplatz, heutigen Vorstellungen kaum gerecht werdend, musste in den 1970er Jahren der Idee einer mehrstöckigen Tiefgarage weichen. Die fehlende Komplettfinanzierung ließ das Vorhaben allerdings auch wieder verkümmern. Und jetzt liegt alles Weitere verborgen unter den undurchsichtigen Mantelfalten der Zukunft.