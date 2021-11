von Karin Steinebrunner

Die Neubaupläne und die Verkehrssituation waren unter anderem Themen bei der Hauptversammlung des Waldorfkindergarten- und Waldorfschulvereins. Der Kindergarten Klappermühle in Görwihl ist voll belegt, und auch der Personalschlüssel passt dazu, hieß es in der Versammlung. Der Goldenhof wartet auf den geplanten Umbau, wobei Dachsbergs Bürgermeister Stephan Bücheler den Mitgliedern berichten konnte, dass die hierfür als Grundlage notwendige Anpassung des Bebauungsplanes demnächst im Gemeinderat zur Abstimmung wird vorgelegt werden können.

Die Schulsituation stellt sich so dar, dass in der Unterstufe mittlerweile große Klassen an der Tagesordnung sind. Auch die Mittel- und Oberstufenklassen warten dringend auf den geplanten Neubau, der Räumlichkeiten für die Naturwissenschaften beinhalten wird. Die Baugenehmigungen für die Schulgebäude wurden erteilt. Derzeit sind 200 Schüler in Urberg angemeldet, Prognosen steigend (im Vergleich: Im Schuljahr 2017/18 waren es noch etwas mehr als 100 Schüler). Die zugelassene Obergrenze für den Standort Urberg liegt bei 325 Schülern. Bei einer maximalen Klassenstärke von 24 bis 28 Schülern in der Unterstufe, die sich erfahrungsgemäß in den oberen Klassen etwas verringert, wird die Schule auf 240 bis 260 Schüler anwachsen können.

Diese Zahlen machen indes die schon jetzt bestehende Problematik der Verkehrssituation umso deutlicher. Sowohl Schule wie auch Gemeinde bemühen sich um eine Lösung, mit der alle Seiten leben können. Die bei der ersten von zwei Anwohnerversammlungen aufgekeimten Emotionen haben sich nach den ersten Lösungsansätzen mit dem Einsatz von Lotsen sowie eines Busses für die vom Dachsberg kommenden Schüler wieder etwas beruhigt. Eine Lösung für die aus Richtung Görwihl kommenden Schüler steht indes auch nach Sitzungen mit Südbadenbus, Vorstand, Eltern und den beiden Bürgermeistern von Görwihl und Dachsberg noch aus.

Eine Anpassung der Kindergartenbeiträge, die zuletzt 2018 erfolgte, von 125 auf 140 Euro für das erste und von 75 auf 110 Euro für das zweite Kind, wurde von der Versammlung abgesegnet. Die Höhe der inzwischen erreichten Bilanzsumme des Schulvereins, die einem kleinen mittelständischen Unternehmen entspricht, lässt die Frage nach der Beschäftigung eines Geschäftsführers aufkommen. Zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen werde es erforderlich sein, das Schulhaus in Wolpadingen zu veräußern, zumal dessen zusätzliche Unterhaltung finanziell auf längere Sicht nicht tragbar erscheint, hieß es.

Der Vorstand besteht laut Satzung aus bis zu sechs gleichberechtigten Mitgliedern. Fünf Kandidaten stellten sich zur Wahl, die auch alle gewählt wurden. Es sind dies neben Gunter Adolph und Michaela Dreher, die auch bisher bereits dem Vorstand angehörten, Judith Lürmann, René Renz und Edgar Kreuz (Letzterer wurde in Abwesenheit gewählt).