von Thomas Mutter

Das Wahrzeichen St. Blasiens, die 1783 eingeweihte Kuppelkirche ist auch für Ortsunkundige unübersehbar. Kirche und Parkplatz sind erreichbar über die sogenannte Grüne Brücke, die ihren Namen dem zu Klosterzeiten vor drei, vier Jahrhunderten unbebauten Grün nach der Brücke verdankt. In der Landschaft wächst der Rohstoff für Holzskulpturen, die seit 25 Jahren jeden Sommer aus Künstlerhänden gefertigt werden – nur ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr aus den bekannten übergeordneten Gründen nicht. Die aus mehreren Jahrgängen erstellte Produktpalette erweist sich nun beim Gang durch das Stadtzentrum immer wieder als wachende und wartende Hüter und Traditionswahrer des Holzbildhauersymposiums.

Ein strenger Rundgang ist nicht erforderlich, er bietet höchstens eine gewisse registrierende Ordnung an. Die eigene, schmunzelnde, nachdenkliche, andere Geistes- und Gefühlsregungen auslösende Interpretation kann keinen Vorgaben unterliegen. Jeder Besucher des Skulpturenparks nimmt und gestaltet sich sein persönliches Zeitkonto.

Wer beim Parkplatz an der Dombrücke ankommt, lässt sich von der engelsgleichen Gestalt „Höheres Leben – hörendes Leben“ empfangen. Wo passt der Hinweis auf ein höheres Leben besser hin als direkt neben den Dom? Der nachfolgende Domplatz selber ist nachvollziehbar dem heiligen Blasius, Patron der Kirche und der Stadt, vorbehalten – seit über 300 Jahren in Schwarzwälder Gestein Wind und Wetter trotzend. Das werden die hölzernen „Kollegen“ nicht schaffen. In der angrenzenden Grünfläche bietet sich eine bulgarische „Karyatida“, also die klassische Säulenfigur als Gebälkträgerin an: Was will sie tragen? Den hinter hier aufsteigenden Dom, den nahen Nordflügel des Kollegs oder den der Krise zum Opfer gefallenen Bildhauerwettbewerb insgesamt?

Der kleine, aber immer noch sympathische Herzfleck namens Kurgarten ist natürlich naheliegend zum gehäuften Treffpunkt der Wettbewerbsergebnisse geworden. Der Triumph vor dem Haus des Gastes hat zehn Jahre mehr oder minder schadlos überstanden. Mit seinem brüllenden Gesicht schlägt er auch wirklich alles und jeden in die Flucht. Ein Münchener Holzbildhauer hat seine Arbeit „Im Tropfen stehen“ benannt, aufgestellt vor dem Eingangsbereich des Amtsgerichts. Sollte der Titel vielleicht heißen „Im Regen stehen“? Aber so schnell steht man heutzutage auch nicht vor Gericht im Regen. Und just vor dem Rathaus steht eine Leiter, als „Essential care“ bezeichnet. Ist das die immer aufs Neue gesuchte, jetzt endlich gefundene Karriereleiter ins Rathaus?

Wir verlassen die „Route“, eilen durch den Torbogen auf die der Geschäftsstraße hin zugewandte Rathausseite, um dort mit dem Schriftzug Rathaus im Hintergrund eine weibliche Schönheit „Die Wandlung“ anzutreffen. Allen Deutungen und Kommentaren sind Tür und Tor geöffnet.

Nochmals zurück ins Kurgärtlein, um zumindest von den hier nicht genannten Werken Abschied zu nehmen und am Aufgang zum Kalvarienberg dem erstaunlich gut erhaltenen „Fossil 3000“ zu begegnen. Was wird in 80 Jahren aus ihm geworden sein? Im Vorfeld des Haus des Gastes auf einem Podest eine überdimensionale Damenhandtasche: „Diva“.

Die unverwüstliche Whiskeyflasche beginnt nach der Rathausbrücke den Reigen in der Hauptstraße. Der eindrucksvolle St. Florian (mit St. Blasius im Hintergrund) bietet zum Kirchen- und Stadtpatron seinen städtischen Zusatzschutz an. Und der „Bajazzo“ schließt den Kreis vor dem Übertritt auf die einst ins Grüne führende Brücke.