von Thomas Mutter

Vor acht Jahrzehnten wurde die einschneidende Landschaftsveränderung im Südosten Sankt Blasiens vollendet: Der Lauf der Alb, prägend für Stadt und Tal, wurde mit einer mächtigen Staumauer angehalten, das Wasser zur Energieproduktion durch das Schluchseewerk in Häusern-Schwarzabruck genutzt. Die naheliegenden und nachvollziehbaren Widerstände gegen die Anlage flauten bald ab, der landschaftliche Gewinn wurde anerkannt, eine Nutzung für Freizeitaktivitäten blieb jedoch ausgeschlossen.

Die Vermessungsarbeiten im Juli 1938 waren gleichsam der Start, der vollkommene Aufstau des Sees Mitte November 1941 – also mitten im Wüten des Zweiten Weltkriegs – bedeutete das Bauende der 28 Meter hohen und 152 Meter breiten Sperrmauer durch die Firma Brenzinger aus Freiburg.

St. Blasien Gemütlich einmal um den Albstausee wandern und die Natur stadtnah genießen Das könnte Sie auch interessieren

Den knapp zwei Kilometer langen See mit 24 Hektar Wasserfläche ließ die Sperrmauer aus 25.000 Kubikmeter Beton entstehen. Im September 1939 waren die Einrichtungsarbeiten an der Baustelle schon so weit vorangeschritten, dass der Kriegsausbruch die Bereitstellung der erforderlichen Maschinen und Geräte nicht verhinderte. Zur Bewertung der respektablen Bauzeit sollte nicht unerwähnt bleiben, dass im Winter 1940/41 die Arbeiten wegen Frost und Arbeitermangel bis Mitte März 1941 unterbrochen werden mussten.

Der technische Hintergrund Das Pumpspeicherkraftwerk Häusern ist das älteste der fünf Kraftwerke innerhalb der Schluchseewerk AG und bildet die Oberstufe der insgesamt dreistufigen Schluchseegruppe. Das 3,3 Kilometer entfernte Albbecken mit einem Fassungsvermögen von 2,2 Millionen Kubikmetern Wasser dient als zusätzlicher Nebenspeicher.

Der Stausee vor den Toren St. Blasiens war und ist Teil der Energiegewinnung und des Verbundnetzes der Schluchseewerk AG. Ein mehr als drei Kilometer langer unterirdischer Stollen wurde vom neu geschaffenen Albsee zum Schwarzabecken unterhalb der Nachbargemeinde Häusern geführt, das Albwasser wurde so in den Produktionsablauf des Schluchseewerks eingespeist. Wo heute die Alb weitgehend „zur Ruhe“ kommt (ein geregelter Überlauf allerdings fließt weiter ins untere Albtal), entfaltete sich vor dem Eingriff ein liebliches Tal mit etlichen Privatwiesen und staatlichen Flächen.

Kaum ein großes, nahezu revolutionäres Projekt wird ohne Schmerzen, Bedenken und Widerstände verwirklicht. So auch der in den ausgehenden 1920er und beginnenden 1930er Jahren angedachte und geplante Albstausee. Es zogen wie meistens Jahre ins Land, bis das Unternehmen alle benötigten Grundstücke erwerben konnte.

St. Blasien Häusern profitiert vom Kraftwerk Das könnte Sie auch interessieren

Ein verschmitzter Grundstückseigentümer hatte sich seinen rein privaten Bootsbetrieb zusichern lassen. Und der seinerzeitige Besitzer des Gasthauses „Hüttlebuck“ handelte unterhalb seines gastronomischen Betriebs einen Steg zum Gasthaus heraus. Das einsame Boot ist schon lange nicht mehr gesichtet worden, das dortige Gasthaus ist zwar aufgegeben, der Steg leistet aber nach wie vor gute Dienste.

Der Schatten, der über der technischen Meisterleistung liegt, kann und darf nicht weggewischt werden: Zum Bau wurden Kriegsgefangene und nach damaligen Gesetzen straffällige deutsche Soldaten eingesetzt. In einem Gefangenenlager und einem Straflager in Oberkutterau (also nach der Schmelze unterhalb der Staumauer) waren diese Bauleute untergebracht, laut den spärlichen Auskünften der vergangenen Jahrzehnte mit zumutbarer Behandlung – aber was heißt das schon bei grundsätzlicher moralischer Fragestellung?

Häusern Vor 90 Jahren hat das Pumpspeicherkraftwerk Häusern seinen Betrieb aufgenommen, doch Feierlichkeiten wird es wegen Corona nicht geben Das könnte Sie auch interessieren

Aus der Nähe betrachtet ist das gestaute Wasser eine in das Tal harmonisch eingefügte Energiequelle, ein kleines Paradies für Tier- und Pflanzenwelt und ein Anziehungsmagnet für Wanderer und Erholungssuchende. Aus der fernen Höhe wirkt der 80 Jahre alte Stausee wie ein in die Tiefe der Landschaft eingebettetes, glänzendes Ochsenauge.

Die immer wieder angefragte und erhoffte Freigabe für Boots- und Badebetrieb wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Die aus Bedarfs- und Betriebsablaufgründen nicht ankündbare Wasserentnahme durch den erwähnten Stollen lässt einen verhängnisvollen, lebensgefährlichen Sog entstehen, der eine Freizeitnutzung verhindert.

Umso mehr darf die optische Schönheit und sogar landschaftliche Bereicherung einer reinen Zweckeinrichtung genossen werden.