von Karin Steinebrunner

Den „Baum im Baum“ gestaltet Josef Briechle. Daneben schnitzt er noch ein florales Relief. „Mehr ist in diesem Jahr für mich einfach nicht drin“, meint der 1939 in Tiengen geborene Künstler, ein Tiengener Urgestein und gleichzeitig seit Jahren ständiger Gast in St. Blasien.

Wo er auftaucht, versammelt sich ganz schnell eine Fangemeinde um ihn und sorgt dafür, dass er immer wieder ein Päuschen einlegt und sich nicht zu sehr verausgabt. Nach einer schweren Bandscheibenoperation im Anschluss an die Erschaffung seiner letzten großen Skulptur im vergangenen November, verbunden mit vierwöchigem Klinikaufenthalt, ist er gegenwärtig aus gesundheitlichen Gründen zur Vorsicht gezwungen. Josef Briechle absolvierte eine Stuckateurlehre und ging nach der Meisterprüfung noch zusätzlich auf die Schule für Gestaltung in Zürich.

Als freischaffender Künstler war er nicht nur Ideengeber und künstlerischer Leiter des ersten grenzüberschreitenden Skulpturenwegs „Übers Wasser, übers Land“ zwischen dem schweizerischen Kaiserstuhl und Hohentengen, er war auch Teilnehmer an diversen Symposien und erhielt mehrere Preise.

Zu seinem „Baum im Baum“ erklärt er, im konkret gearbeiteten Gehäuse entstehe ein neues Gewächs, expressiv gesägt und bemalt. Florale Motive haben ihn schon eine ganze Weile beschäftigt, Auslöser dafür war die tolle Blütenpracht dieses Jahres im Garten. Wie auch bei seiner Skulptur wendet er bei dem Relief die Dualität von gezielter Strukturierung und Farbgebung an.

Christel Steier

Christel Steier, seit 2017 künstlerische Leiterin des Holzbildhauersymposiums in St. Blasien, ist in Genkingen in der Nähe von Reutlingen geboren und arbeitet freischaffend in Bernau. Nach dem Studium der Malerei interessierte sie sich zunehmend auch für Bildhauerei, arbeitete viele Jahre in Stein, bevor sie sich dem Holz zuwandte.

Wie das Symposium selbst, so heißt auch ihre Arbeit „Zwischenzeit“. Zunächst habe sie eigentlich eine ganz andere Idee gehabt, aber festgestellt, dass die nur sehr aufwändig und zeitintensiv zu realisieren gewesen wäre. Da entstand die Idee, den Begriff der Zwischenzeit umzusetzen. Zeit, so Steier, ist eigentlich nur greifbar als Abfolge von Ereignissen, als Vorher-Nachher.

Was aber geschieht in diesem flüchtigen, nicht greifbaren Moment zwischen Vorher und Nachher? Die Zwischenzeit beschreibt eigentlich den Augenblick. Ihn zu verdeutlichen, interpretiert als luftiges Zwischenstück zwischen den festen Pfeilern des Vorhers und Nachhers sozusagen, hat sie sich auszugestalten vorgenommen. Dabei soll Platz für eigene Interpretationen bleiben, die Bewegung, der Fluss und die Dynamik der Zeit mit ausgedrückt werden.

Zum Ablauf des Symposiums äußert sie sich sehr zufrieden, die Teilnehmer seien sehr selbständig und die Gruppe ganz entspannt. „Was die fehlende Internationalität angeht, wird man ja bescheiden in diesen Zeiten“, meint Christel Steier in Anspielung auf die Situation in der Corona-Pandemie. Für sie sei es aber mit dieser kleinen, sich in St. Blasien gut zurechtfindenden Besetzung ganz schön, habe sie so doch die Möglichkeit gehabt, mit ihrem Stand ans Ende der weit auseinandergezogenen Arbeitsplätze der Künstler zu gehen, um vielleicht auch diesen Bereich für zukünftige Symposien etwas mehr ins Bewusstsein der Besucher zu rücken.