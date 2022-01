von Karin Steinebrunner

Anpassungsfähigkeit und Ideenreichtum waren von jeher gefragt, wollte man in den Hochlagen des Schwarzwaldes sein Überleben sichern. Der tiefgreifende Strukturwandel hat aus einem hauptsächlich landwirtschaftlich orientierten Gebiet eine Region werden lassen, in der es heute fast ausschließlich noch Nebenerwerbslandwirtschaft gibt. Damit in Verbindung steht auch ein Wandel im Bereich des alten Handwerks. Der Steinackerhof in Wolpadingen ist geradezu ein Paradebeispiel für den kreativen Umgang mit dieser Entwicklung.

Seit 1878 ist der Steinackerhof im Besitz der Familie Schlegel. Der Großvater von Josef Schlegel übernahm mit dem Hof auch ein Brennrecht, fing dann auch mit der Mosterei an, der Vater nahm zusätzlich die Küferei dazu, aber auch für Josef Schlegel waren diese Erwerbszweige zunächst noch Nebensache. Er sah sein Hauptgebiet bei der Waldarbeit.

Daneben half er dem Vater, der einen Düngemittelhandel aufgebaut hatte, holte mit dem Unimog die Säcke direkt vom Bahnhof in Albbruck ab und verteilte sie an die Bauern. Anfang der 1960er-Jahre baute nahezu jeder Hof noch Kartoffeln und Getreide an, der Mineraldünger stand hoch im Kurs.

Waldshut-Tiengen Der Gin-Boom erreicht auch den Hochrhein. Ein Getränkehändler erklärt, warum die Spirituose bei uns so beliebt ist Das könnte Sie auch interessieren

In den 1960ern schafften sich die Schlegels einen Mähdrescher an und begannen mit dem Dreschen auf Lohnbasis. „Ich habe immer in Tiengen angefangen, bin dann über Birndorf nach Görwihl, und zuletzt habe ich den Dachsberg bedient, bin immer dem Reifegrad des Getreides hinterhergefahren“, erläutert Josef Schlegel.

So verteilten sich die unterschiedlichen Standbeine des Hofes mit der Zeit auf die verschiedenen Jahreszeiten. Im Frühjahr wurden die Düngemittelsäcke verkauft, im Sommer kam das Dreschen und danach das Mosten an die Reihe, und im späten Herbst und im Winter ging es dann ans Brennen und die Küferarbeit.

Ein Beruf mit vielen Namen Ein Küfer ist ein Handwerker, der Behälter und Gefäße – meist aus dem Material Holz – herstellt. Andere Bezeichnungen für diesen Beruf sind Böttcher, Büttner, Fassbinder, Binder, Bender und Schäffler. Für Schwaben und das angrenzende Franken ist im 14. bis 16. Jahrhundert außerdem die Bezeichnung Gentner belegt.

„Damals wurden noch viele Fässer gebraucht, jeder Hof hatte seine Holzfässer im Keller, und dazu noch Brühzuber für die Hausschlachtung“, erinnert sich Josef Schlegel. Most war das Hauptgetränk bei den Bauern, nicht selten hatten sie davon über 1000 Liter als Wintervorrat. Josef Schlegel hatte sich daher entschlossen, das Küferhandwerk zu erlernen.

Ausbildung als Küfner in Waldshut

Nach der Schulzeit lernte er bis 1960 bei der Küferei Walde in Waldshut, danach arbeitete er drei Jahre lang zu Hause und absolvierte danach die Meisterschule, die er 1964 mit der Meisterprüfung abschloss. 1965 heiratete er und übernahm den elterlichen Hof.

Waldshut-Tiengen Historische Schätze gibt es in der Waldshuter Altstadt auf Schritt und Tritt Das könnte Sie auch interessieren

Für die Küferei wird ausschließlich Eichenholz verwendet, wobei man rechnet, dass pro Zentimeter Brettstärke das Holz ein Jahr im Freien lagern sollte, der Witterung ausgesetzt, damit es sich danach nicht mehr verzieht. Die Küferei bedarf also einer ausgedehnten Lagerhaltung. Wesentlich ist daneben die Stückzahl der gleichzeitig angefertigten Fässer, damit jeder Arbeitsgang nur einmal erforderlich wird.

20 Arbeitsstunden für ein Fass

Relativ viel Handarbeit ist dabei nötig, für ein Fass braucht man mindestens 20 Arbeitsstunden. „Daraus lässt sich leicht ableiten, dass so ein Fass heute eigentlich gar nicht mehr bezahlbar ist“, merkt Sohn Christoph an. Er hat beim Vater das Küferhandwerk gelernt, noch eine Schreinerlehre daran angeschlossen und nebenbei die Ausbildung zum Schnapsbrenner absolviert. Als Küfer wurde er sogar Landessieger der Handwerksjugend seines Jahrgangs.

Meinung Harry Potter lässt grüßen: Brauerei aus dem Kreis Waldshut bringt magische Biersorte auf den Markt von Juliane Schlichter Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch macht er heute fast nur noch Fässer für den Eigenbedarf, die letzte größere Bestellung waren 30 Fässer mit je 250 Litern Fassungsvermögen für den neu ins Sortiment aufgenommenen Whisky der Rothaus-Brauerei. Während alle übrigen Wirtschaftszweige immer mehr nachließen, wurde die Brennerei auf dem Steinackerhof immer bedeutender. Als Josef Schlegel den Hof vom Vater übernahm, wurde nur gebrannt, was um den Hof herum wuchs – Kirschen, Zwetschgen und Kernobst.

Früh hat Josef Schlegel für seine Brennerei auf Selbstvermarktung gesetzt. Sein Sohn Christoph hat neben Schnäpsen längst weitere Produkte im Angebot. | Bild: Karin Steinebrunner

Früher gab es relativ viele Kleinbrenner, „da konnte man noch anstelle der Entrichtung von Steuern den Schnaps direkt an den Staat abliefern“, erklärt Josef Schlegel. Nach Abschaffung dieser Regelung stellten immer mehr Kleinbrenner ihren Betrieb ein.

Josef Schlegel aber machte sich von Anfang an für die Selbstvermarktung stark, weitete sein Angebot immer weiter aus, die Schnapsproben auf dem Steinackerhof waren bis zur aktuellen Einschränkung durch Corona sehr begehrt und stellten zudem eine gute Kundenwerbung dar. Sohn Christoph übernahm 2012 den Hof, hat inzwischen neben Schnäpsen und Likören auch eigenen Whiskey und Gin im Regal stehen. Und wie sich seine Vorgänger immer wieder an neue Situationen angepasst haben, so wird auch er es halten. Zur Optimierung der Arbeitsabläufe plant er gerade weitreichende Umbaumaßnahmen.