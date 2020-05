von Christiane Sahli

Das schöne Wetter der vergangenen Wochen hat viele Menschen nach draußen gelockt, auf den Wanderwegen in der Region herrschte teilweise reger Betrieb. Die Wege sind weitgehend in einem guten Zustand, an der Instandsetzung einiger weniger Wegabschnitte wird noch gearbeitet. Auf geführte Wanderungen des Schwarzwaldvereins müssen Wanderfreunde coronabedingt allerdings in der nächsten Zeit verzichten.

Wandersaison früher als sonst

Zu Beginn der Wandersaison machen sich jedes Jahr viele Wanderfreunde auf den Weg, um die Natur zu Fuß zu erleben. Bedingt durch das gute Wetter in den vergangenen Wochen begann die Wandersaison in diesem Jahr früh, obwohl noch nicht alle Wege in einwandfreiem Zustand sind. Die großen Wanderrouten Schluchtensteig, Albsteig und Wolfssteig sind weitgehend, aber noch nicht durchgehend begehbar, sagte Klaus Nike vom Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr des Landratsamtes Waldshut.

Nährere Informationen finden sich auf den Webseiten der entsprechenden Wanderwege. Die drei großen Wanderwege seien auf dem Gebiet von Häusern und Höchenschwand begehbar, konkretisierte Kurt Kürner, Wegewart der Ortsgruppe Häusern des Schwarzwaldvereins. Lediglich an einigen Passagen gäbe es kleinere Probleme mit Bäume, die die Wanderwege versperrten, aber hier werde Abhilfe geschaffen, fuhr er fort. Den Zustand aller Wege auf Häuserner und Höchenschwander Gebiet bezeichnete Kürner als zufriedenstellend, nach dem Winter besser als erwartet.

Die Wege in Bernau seien zum Teil in Mitleidenschaft gezogen, die wichtigsten Wege aber begehbar, so der Vorsitzende des Bernauer Schwarzwaldvereins, Franz Kaiser. Lediglich ein Weg vom Glashof in Richtung Zipfelwald sei infolge eines Erdrutschs noch gesperrt.

Von dort bietet sich ein weiter Blick ins Menzenschwander Tal. | Bild: Christiane Sahli

Die Beschilderung der von der Ortsgruppe betreuten Wanderwege habe der Wegewart inzwischen überprüft, alles sei in Ordnung, so Kaiser weiter. Viel Betrieb herrsche auf den Wanderwegen im Gemeindegebiet, verlautete von Seiten der Tourist-Information, insbesondere auf dem Hochtalsteig, dem Zauberwald sowie dem Herzorgenhorn und dem Blößling.

Auch die Wege im Bereich der Gemeinde Dachsberg sind begehbar, sagte Martin Morbach, Vorsitzender des Natur- und Wandervereins Dachsberg, der für die meisten Wege auf dem Dachsberg verantwortlich zeichnet. Lediglich einige Wege, die durch Privatwald führen, würden noch durch Bäume versperrt. Aber der Verein sei um schnelle Abhilfe bemüht. Im Zuständigkeitsbereich des Schwarzwaldvereins St. Blasien sind die Wege ebenfalls in einem guten Zustand, hieß es auf Nachfrage.

Keine Wandertouren Geführte Wanderungen der Schwarzwaldvereine in der Region rund um St. Blasien sind aufgrund der Corona-Pandemie vorerst noch auf Eis gelegt, sagten die Verantwortlichen. Aber sobald es wieder möglich ist, will man wieder mit dem Wanderprogramm starten, sagten die Ortsvorsitzenden übereinstimmend.

In Menzenschwand haben Förster Norbert Dreher, ehrenamtliche Helfer und Gemeindemitarbeiter auf den Wegen – Geißenpfad, Albsteig und Menzos Wege – einige Schilder erneuert und Sitzgelegenheiten, unter anderem das „Schesslong dü Boah“, ein „Waldsofa“ gefertigt aus Baumstämmen, für die Rast der Wanderer vorbereitet.