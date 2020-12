von Karin Steinebrunner

Anlässlich einer Spendenübergabe machte der Vorsitzende der Ortsgruppe, Peter Böhler, voller Stolz über den gerade eben gestemmten Umzug und die gelungene Umsetzung des Projektes „neue Bergrettungswache Menzenschwand“ einen Rundgang durch das Gebäude, bei dem er dessen Besonderheiten und Vorteile hervorhob.

Zuvor hatte Adrian Probst, Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald und Bürgermeister von St. Blasien, daran erinnert, bereits eine Untersuchung aus dem Jahr 2013 habe ergeben, dass die Bergwacht nicht mehr zeitgemäß aufgestellt sei. Immer dort, wo Skilifte gebaut worden seien, habe sich in der Vergangenheit Stück für Stück eine Ortsgruppe der Bergwacht etabliert.

Seither hätten sich indes die inhaltlichen Anforderungen an diese Gruppierungen massiv verändert, nicht zuletzt durch das veränderte Freizeitverhalten und das gesteigerte Tourismusaufkommen. In den Vordergrund gerückt seien Wanderziele wie Wutachschlucht, Albtal, Dachsberg oder Bernau. Daran galt es für die Bergwacht sich anzupassen. Dies wurde zunächst durch die deutliche Reduzierung und gleichzeitige Konzentration der entstandenen 30 in mittlerweile 21 Ortsgruppen in Angriff genommen. Als zentral gelegener Einsatzschwerpunkt wurde Menzenschwand ausgemacht.

Erst im Rahmen eines Ortstermins mit dem Innenministerium, bei dem der Rathauskeller, Sitz der Bergwacht Menzenschwand, besichtigt worden war, sei jedoch der Groschen gefallen und der Startschuss für die neue Rettungswache gegeben worden. Die damit verbundenen Anstrengungen auch für die Helfer selbst lobte Probst ebenso wie die finanzielle Unterstützung seitens des Landes, aber auch der Partner vor Ort, wie aktuell eben die der Sparkasse St. Blasien.

Als überaus gelungen bezeichneten sowohl Probst als auch Peter Böhler nicht nur die Konzeption, sondern auch die regionale Betonung der Bauweise der neuen Bergrettungswache in Menzenschwand. Bei Besichtigungen entsprechender gestalterischer Beispiele im Allgäu habe sich diese Betonung der Regionalität herauskristallisiert, die Schwarzwälder Architektur und Zimmermannskunst mit moderner Funktionalität in Einklang bringe. Örtliche Firmen sorgten für die Umsetzung, so dass letztlich ein Zweckbau mit wohnlicher Atmosphäre geschaffen wurde.

Der großzügige helle Schulungsraum im Obergeschoss zeigt die Holzbalken der Deckenkonstruktion, wobei sogar zusätzliche Querbalken eingebaut wurden, die nicht der Statik dienen, sondern für Übungszwecke verwendet werden können. Neben der geräumigen Funkzentrale, die bei Bedarf auch von Feuerwehr oder Polizei nutzbar sein soll, bieten Duschen, Toilettenanlagen sowie eine Küche alles, was den Aufenthalt so angenehm wie möglich macht. Die komfortable Pelletsheizung sorgt auch im Fahrzeugbereich für Temperaturen, die es ermöglichen, medizinisches Material schon griffbereit in den Einsatzfahrzeugen lagern zu können, was die Einsatzgeschwindigkeit deutlich erhöht.

Das Gebäude besitzt sowohl vorne unten als auch hinten oben eine Zufahrt, so dass in der unteren Fahrzeuggarage das große, rund fünf Jahre alte Einsatzfahrzeug mit seiner Ganzjahresausrüstung, das fünf Personen und zusätzliches Gerüstmaterial transportieren kann, einsatzbereit parat steht, während in der oberen Garage der mit Straßenzulassung ausgestattete Skidoo mit seinem neuen, für Liegendtransporte mit einer Schutzabdeckung versehene Nachläufer den direkten Zugang zur Loipe besitzt. Die Antirutsch-Bodenbeläge in beiden Garagen wurden als Versuchsmaterialien gesponsert. Die endgültige Einweihungsfeier soll nach Möglichkeit im Frühjahr nachgeholt werden.