von Christiane Sahli

St. Blasien – Hämatome, eine gebrochene Nase und eine schwere Daumenverletzung, die voraussichtlich eine dauerhafte Schädigung nach sich ziehen wird, waren die Folgen eines tätlichen Angriffs, für den sich ein 19- Jähriger wegen schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht St. Blasien verantworten musste. Die Direktorin des Gerichts, Susanne Lämmlin-Daun, erlegte dem Angeklagten die Zahlung von 1000 Euro an eine gemeinnützige Organisation und eine Schmerzensgeldzahlung an den Geschädigten von 2000 Euro auf.

Die Party war zu Ende, bevor sie begonnen hatte: Im Juni des vergangenen Jahres hatte der Geschädigte zu einer Party eingeladen, auch der damals 18-jährige Angeklagte gehörte zu den Geladenen. Aber schon bei der Begrüßung vor dem Haus schlug der seinem Gastgeber zweimal mit der Faust ins Gesicht, der daraufhin zu Boden stürzte. Dabei ging ein Bierglas, das der Geschlagene in der Hand gehalten hatte zu Bruch und er verletzte sich den Daumen schwer. Nerven und Sehnen wurden durchtrennt, die Folge war eine Operation, eine weitere steht bevor. Nach Einschätzung des Hausarztes des Geschädigten werden dauerhaft Einschränkungen bleiben.

Der Angeklagte gab an, der Geschädigte sei sein Kumpel gewesen. Allerdings habe er ein Problem mit diesem gehabt, da er ihm etwa einen Monat vor der Party gebeichtet habe, mit seiner Ex-Freundin im Bett gewesen zu sein. Er sei zwar mit der Frau nicht mehr zusammen gewesen, aber dennoch habe ihm das nicht gepasst. Bei der Party habe er dem Mann dann spontan zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Warum er dies getan habe, wisse er nicht genau. Ob der Geschädigte ein Bierglas in der Hand hatte, wisse er nicht mehr. Nach der Tat habe er sich mehrfach entschuldigt, 1000 Euro an den Geschädigten gezahlt und sich, erschrocken über seine Tat, in psychologische Behandlung begeben.

Der Geschädigte erklärte, vor Beginn der Party habe ihn ein gemeinsamer Freund angerufen und gebeten, vor das Haus zu kommen. Das habe er auch getan und sei zu dem Angeklagten gegangen, um ihr zu begrüßen. Ohne etwas zu sagen, habe dieser ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei er gestürzt und habe den Daumen an den Scherben seines Bierglases verletzt. Schmerzen habe er noch immer und der Daumen sei berührungsempfindlich – der Finger sei nur noch eingeschränkt zu benutzen. Der Angeklagte habe sich keineswegs entschuldigt, im Gegenteil, er habe telefonisch erklärt, er werde sich nicht entschuldigen. Vielmehr habe er, der Geschädigte, das verdient und könne froh sein, dass nicht mehr passiert sei. Das mit dem Daumen hätte aber nicht passieren dürfen, habe der Angeklagte hinzugefügt. Der Bruder des Angeklagten bestätigte das Geschehen.

Erschrocken über die eigene Tat

Staatsanwältin Jennifer Lühmann sah den Tatbestand der schweren Körperverletzung als gegeben an, da der Geschädigte ein wichtiges Glied des Körpers dauernd nicht mehr gebrauchen könne. Sie schloss sich der Auffassung der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, dass in Fall des Angeklagten Jugendstrafrecht anzuwenden sei, an. Die Staatsanwältin beantragte, dem Angeklagten die Zahlung von 2000 Euro an eine gemeinnützige Organisation und 1000 Euro an den Geschädigten aufzuerlegen. „So etwas darf nie wieder passieren“, sagte sie zu dem jungen Mann.

Eine schwere Körperverletzung sah Verteidiger Thomas Kessler als nicht gegeben an, denn man könne nicht davon ausgehen, dass der Geschädigte seinen Daumen auf Dauer nicht mehr gebrauchen könne. Zugunsten seines Mandanten führte er ins Feld, dass dieser Reue gezeigt , sich in psychologische Behandlung begeben und sich in der Hauptverhandlung bei dem Geschädigten entschuldigt und diesem die Hand gereicht habe. Die Rechtsanwältin des Geschädigten, Christine Küpfer, schloss sich in ihrer rechtlichen Beurteilung der Staatsanwältin an, sprach sich aber für eine Geldauflage von 1000 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Organisation und für Schmerzensgeld von 2000 Euro aus.

Richterin Lämmlin-Daun bewertete das Geschehen als schwere Körperverletzung. Ob der Daumen auf Dauer nicht mehr zu gebrauchen sei, ließe sich zwar noch nicht abschließend beurteilen, ein weitgehender Funktionsverlust sei ausreichend. Und ein solcher sei aus Sicht des Hausarztes zu erwarten. Das Schmerzensgeld von 2000 Euro, dass der Angeklagte neben 1000 für eine gemeinnützige Organisation zahlen muss, wird auf eventuelle weitere Schadensersatzansprüche angerechnet.